Puoi scoprire un lato della tua personalità che non conosci grazie a questo test della personalità: scegli un triangolo.

In giro sui social ci sono tantissimi test della personalità, ossia test che sono in grado di costruire – più o meno efficacemente – un profilo del carattere di chi lo sostiene. I test sono solo uno degli strumenti che la psicologia utilizza per cercare di captare determinati tratti di una determinata persona, le sue dinamiche interiori e i suoi pensieri più profondi.

Di certo vi sarà capitato di vedere questo test psicologico, particolarmente famoso e al contempo affascinante, che utilizza le forme geometriche per tracciare aspetti della nostra personalità accurati. Si tratta di un spunto profondo, in questo caso con i triangoli, che potrebbero rivelare in particolar modo la nostra attitudine al cambiamento, sul come affrontiamo le le sfide quotidiane, le nostre paure.

Test della personalità: scegli in un triangolo, cosa rivela di te

Perché in questo test viene usato un triangolo? Innanzitutto, le forme geometriche vengono spesso associate a significati simbolici profondi e il triangolo, in particolare, evoca stabilità e forza, ma anche il cambiamento. Scegliere dunque uno dei triangoli, tutti diversi tra loro, potrebbe rivelarci il nostro approccio al cambiamento e il perché cerchiamo proprio quella strada.

Sei hai scelto il Triangolo 1, ovvero il triangolo isoscele, allora sei un perfezionista, un metodico e, anche, un abitudinario. La loro pianificazioni di ogni minimo dettaglio li porta lontano dai fallimenti ma sono di fatto leader nati, che mettono tutto se stessi quando fissano un obiettivo. Colorato di nero e con il vertice rivolto verso il basso, chi sceglie questo triangolo ha nella resilienza una delle sue grandi qualità. Il triangolo equilatero invece – ovvero il Triangolo 2 – indica una certa onestà. Colore bianco, chi ha scelto questo triangolo è una persona onesta e sincera che, in caso di difficoltà, non si nasconde di certo. Molto ben volute, sono viste come persone affidabili e sinceri.

Il triangolo 3, invece, è un isoscele con la punta rivolta verso il basso e indica persone con spiccata curiosità intellettuale, che ama mettersi in gioco e aperto alla conoscenza di nuove culture. Pensatori razionali e analtici, tendono a pianificare ogni mossa. Il triangolo 4 è un equilatero di colore nero e indica persone perserveranti che lavorano sodo e centrano gli obiettivi. Non si lasciano distrarre facilmente ed hanno due grandi qualità: passione e dedizione. Infine, il Triangolo 5, ovvero il triangolo nero più piccolo e indicano coloro che si preoccupano degli altri, offrono sempre una mano a chi è in difficoltà. Lavorano molto sui rapporti interpersonali ed è un vero bene averli nella propria vita.