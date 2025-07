Temptation Island è tornato in onda e la prima puntata ha già ottenuto un risultato strepitoso in termini di ascolti e, proprio mentre il reality delle coppie sta appassionando il pubblico, è emerso un retroscena che riguarda Maria De Filippi e il suo rapporto con Filippo Bisciglia e non solo.

E’ noto come la conduttrice sia una grande stacanovista e, sebbene per il reality delle coppie non compaia mai in video – la conduzione è affidata a Bisciglia – lavora comunque alla realizzazione del programma. E come era accaduto per gli altri anni, anche questa volta ha partecipato alle registrazioni, partendo alla volta della Calabria, dove si trova il villaggio.

Maria De Filippi e la confessione su di lei, le parole di Alfonso Signorini

Sul settimanale Chi sono uscite alcune immagini di una Maria De Filippi inedita, la conduttrice è stata immortalata mentre gioca a carte con Filippo Bisciglia in un momento di pausa dal lavoro nel villaggio dove è stato registrato Temptation Island. Alfonso Signorini, che l’ha definita la “sola amica nel mondo dello spettacolo”, ha spiegato come queen Mary sia un vero e proprio esempio.

Sulle pagine di Chi, proprio commentando le foto che ritraggono la De Filippi che gioca a carte con Filippo Bisciglia, ha detto: “E’ un esempio, uno stile di vita che arriva anche al pubblico“. A Maria lo lega una profonda e sincera amicizia, che ha i suoi pro e i suoi contro, sempre nell’intervista ha spiegato di uscire spesso con la conduttrice, ma capita anche che lo “butti giù dal letto” per raccontargli qualcosa.

Signorini ha poi parlato del rapporto che Maria De Filippi ha con molti dei “suoi ragazzi”, come con Stefano De Martino, che continua a sentire spessissimo. Per il conduttore del Grande Fratello non c’è dubbio: “È veramente un genio, tiene in piedi Mediaset con i suoi programma, ma ha anche una carica umana straordinaria. Lei c’è sempre, è un esempio per i suoi ragazzi“.

Ha spiegato come secondo lui la De Filippi conosca benissimo il suo pubblico e questo l’aiuta a realizzare programmi di grande successo, in questo Maurizio Costanzo le ha insegnato molto. Le parole di Signorini su Maria De Filippi sono rimbalzate un po’ ovunque, il conduttore del Grande Fratello ha descritto la regina degli ascolti televisivi come mai nessuno aveva fatto, descrivendo una grande lavoratrice, legatissima a molti dei giovani che lavorano con lei.

E proprio le immagini in cui la si vede in un momento di relax in Calabria assieme a Filippo, sarebbero la dimostrazione del clima che si crea tra lei e la “sua squadra”. Del resto proprio Bisciglia, così come De Martino, ha detto più volte quanto debba tutto alla conduttrice.