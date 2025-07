E’ ormai noto che la storia d’amore tra Brando e Raffaella sia giunta al capolinea, com’era prevedibile la notizia ha scatenato una serie di voci che stanno diventando sempre più insistenti e che parlerebbero di presunti tradimenti dell’ex tronista. Com’era accaduto la prima volta che la coppia nata a Uomini e Donne si è separata, anche questa volta in tanti hanno ipotizzato le ragioni che avrebbero portato alla separazione tra i due.

Sulla questione è intervenuta la Scuotto che ha spiegato cosa è accaduto e come sono oggi i rapporti con Brando. L’ex corteggiatrice nell’annuncio della rottura aveva lasciato intendere che fosse stata lei a lasciare lui, spiegando anche come questa cosa la stia facendo soffrire. Adesso ha parlato anche dei tradimenti e delle ragioni che si celerebbero dietro la separazione.

Brando e Raffaella, l’ex corteggiatrice torna a parlare

Dopo l’annuncio di Raffaella Scuotto che ha spiegato di aver lasciato Brando sono subito iniziate a circolare alcune voci che parlano di presunti tradimenti di lui e di come questa sia la ragione per cui si sarebbero lasciati. Era accaduto anche ai tempi della prima separazione e in quell’occasione l’ex corteggiatrice prese le difese del ragazzo e anche adesso ha voluto chiarire bene la questione.

Raffaella, attraverso alcuni video pubblicati sui social, ha chiarito come non smetterà mai di parlare di lui solo perché si sono lasciati, spiegando anche che lei e Brando si continuano a sentire proprio perché gli vuole un grande bene. Poi ha aggiunto: “Resto proprio incredula per la fantasia della gente. Io molto spesso leggo i commenti e penso che le persone sono convinte al 100% di sapere quello che succede, pure essendo consapevoli di conoscere l’1% di quello che succede in una relazione che si vede tramite social“.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non nomina mai la parola “tradimenti”, ma sarebbe piuttosto evidente che si riferisce a queste voci. Per essere ancora più chiara, poi, e difendere Brando dalle accuse che stanno circolando sul suo conto, ha spiegato come si tratti di “un pensiero che una persona sviluppa e inculca nella mente degli altri” e per bisognerà solo aspettare che questo cambi. Dunque, stando a quanto racconta Raffaella, lei e Brando non si sarebbero lasciati per presunti tradimenti di lui, nell’annuncio aveva fatto intendere che c’erano numerosi alti e bassi e la cosa non la faceva più essere serena e per questo avrebbe preso questa decisione sofferta.

Intanto, proprio dopo questa rottura sono diventate sempre più insistenti le voci che parlano di una possibile partecipazione di uno dei due al Grande Fratello. Anche queste sarebbero solo supposizioni, ma la presenza di Raffaella o Brando potrebbe essere molto apprezzata dal pubblico, del resto la loro coppia ha appassionato moltissimo i telespettatori.