Due ex concorrenti de Il Grande Fratello, una volta molto vicini, sono oggi ai ferri corti. Ex coppia, ha conquistato la popolarità dopo aver partecipato a Temptation Island, reality che gli ha aperto la porta rossa più ambita della tv. Sono stati due inquilini molto amati e il loro percorso sembrava avesse preso una strada positiva, in molti hanno fatto il tifo per loro, ma alla fine si sono detti addio. Oggi a quanto pare non hanno conservato neanche un rapporto d’amicizia e hanno preso strade professionali diverse.

I rumors degli ultimi giorni parlano poi di diffide e avvocati, pettegolezzi che sembrano avere più di un fondamento anche se i due diretti interessati non hanno rilasciato nessun commento, almeno per il momento. Il Grande Fratello li aveva fatti ritrovare, ma nella vita reale i due non sono riusciti a superare le diversità e le incomprensioni anche se la loro storia è durata diversi anni. Gli ex gieffini a cui si fa riferimento sono Perla Vatiero e Mirko Brunetti, due volti con un vasto seguito social e spesso alla ricerca dell’hipe giusta.

In particolare Perla è molto attiva sui social, dove ha intrapreso la carriera d’influencer. Spesso riesce a far parlare di se e accendere i riflettori che le permettono di ottenere qualche visualizzazione in più. Nei giorni scorsi è apparsa con Greta, ex tentatrice che è uscita da Temptation con Mirko. Gli scatti hanno fatto discutere, visto che la vicinanza fra le due è sempre apparsa poco sincera. Oggi Perla ha allertato l’attenzione perché sarebbe stata diffidata da Mirko.

Mirko diffida Perla? Coinvolti i legali delle parti. I motivi

Secondo quanto ha riferito l’esperta di vip Deianira Marzano, Mirko Brunetti avrebbe diffidato l’ex fidanzata: i motivi? L’ex gieffina sarebbe impegnata nella scrittura di un libro, una sorta di diario della sua vita e il giovane imprenditore avrebbe imposto all’ex fidanzata di non nominarlo. Ovviamente in molti si chiedono se Mirko ha qualcosa da nascondere visto che non vuole essere tra i protagonisti del racconto della Vatiero.

Per ora si tratta di rumors e non c’è niente di ufficiale, ma di sicuro la notizia sta suscitando una certa curiosità anche perché Perla si è detta pronta a raccontare se stessa senza filtri, e questo comporta per forza di cosa il coinvolgimento dell’ex fidanzato, che oggi è impegnato in diversi progetti professionali.

Perla: “Voglio raccontare davvero chi sono”

L’ex gieffina ha annunciato sui social d’essere prossima a debuttare come scrittrice. Presto sarà edito il suo primo libro, un diario dove racconta se stessa e il suo vissuto. Ha riservato un capitolo all’esperienza del Grande Fratello: “Guarda, per la prima volta dopo tanto tempo, sento che sto costruendo qualcosa solo per me. Il Grande Fratello è stato un punto di svolta, ma ora voglio usare questa visibilità per raccontare davvero chi sono, al di là delle telecamere.” Ha dichiarato sui social.

Perla ha poi aggiunto che ad un certo punto nel reality si è confrontata con se stessa e ha capito che stava combattendo un Perla che non conosceva. Nel suo diario ha deciso di raccontarsi in modo sincero: “Voglio raccontare la verità, la mia. E farlo senza filtri”. L’iniziativa della Vatiero potrebbe però essere ostacolata proprio da Mirko.