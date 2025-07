Alberto Matano è stato legato sentimentalmente a un’altra donna, e a rivelarlo è stato proprio il diretto interessato in un’intervista.

Il conduttore è sicuramente uno dei più amati del mondo dello spettacolo. Il merito è del suo talento e della sua determinazione, con cui ha saputo farsi spazio nel panorama televisivo italiano. Ha infatti raggiunto la notorietà grazie al programma La Vita in Diretta ma, prima di questa esperienza, ha preso parte a molti altri progetti nel palinsesto Rai e ha condotto anche il Tg1. Oggi è felicemente sposato con Riccardo Mannino, con cui ha pronunciato il fatidico sì con la presenza di Mara Venier che ha officiato l’evento.

Cosa si sa però del suo passato? Non tutti i fan sono a conoscenza che, prima di Riccardo, nella sua vita ci sono state altre donne ma soprattutto un’ex fidanzata.

Chi è l’ex di Alberto Matano

Durante una passa intervista rilasciata per Oggi, Matano ha rivelato di aver avuto in passato delle fidanzate. Il giornalista Alberto Dandolo gli ha infatti domandato se si sono trattati di veri amori o semplicemente di coperture. “Fin da piccolo ho sempre seguito quello che ero” – ha risposto lui – “Non ho mai messo maschere. Ho avuto relazioni con ragazze che sono durate fino a quando ho incontrato il mio attuale marito. Con una ragazza in particolare ho avuto una lunga storia. Pensi che siamo ancora molto legati. Un grande amore che nel tempo si è modificato in un sentimento speciale, unico“.

Dopo l’annuncio del matrimonio, Matano è tra l’altro stato al centro dei riflettori e alcuni voci avevano anche messo in circolo la presenza di una presunta ex moglie. Un’indiscrezione, questa, che alla fine si è rivelata essere falsa. Il conduttore de La Vita in Diretta non ha quindi contratto alcun matrimonio prima di quello che è stato celebrato con il suo Riccardo. I due si sono mostrati subito felicissimi e oggi sono al settimo cielo: la coppia è infatti apparsa sempre più unita e affiatata. A dare testimonianza del loro amore, è stata l’amica di sempre Mara Venier: la conduttrice ha officiato l’evento e ha dato prova – ancora una volta – di quanto affetto provi per Alberto e Riccardo.

Sempre più attivo sui social, Matano pubblica spesso scatti che ritraggono la sua quotidianità, la sua vita personale e quella lavorativa. Il suo profilo Instagram vanta infatti la presenza di migliaia di followers, che lo seguono sempre con molto affetto e lo supportano in tutto e per tutto, dimostrandogli sempre un grande rispetto per la sua professione.