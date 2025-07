La giornata di domenica 6 luglio 2025 si preannuncia intensa sul fronte astrologico. Il Sole in Cancro favorisce le emozioni, mentre la Luna in opposizione a Saturno crea tensioni che si faranno sentire in diversi ambiti della vita quotidiana. Alcuni segni godranno di un’energia rigenerante, ideale per coltivare relazioni e progetti personali.

Tuttavia, uno in particolare si troverà a fare i conti con sfortuna e contrattempi che rischiano di compromettere l’umore per tutta la giornata. Ecco le previsioni segno per segno.

Quale è il segno più sfortunato dei prossimi giorni?

Ariete

Giornata frizzante, ma attenzione all’impulsività. Le relazioni sociali sono favorite, soprattutto se riuscite a non sovraccaricare gli altri con le vostre energie. Possibili piccoli intoppi sul fronte finanziario.

Voto: 7

Toro

Stabilità e relax sono le parole d’ordine. Approfittate di questa domenica per dedicarvi al benessere personale e alla famiglia. Una buona notizia potrebbe arrivare in serata.

Voto: 8

Gemelli

Siete frizzanti e pieni di iniziative, ma rischiate di disperdere le energie. La Luna vi rende più emotivi del solito: non fatevi sopraffare dai pensieri.

Voto: 6,5

Cancro

Con il Sole nel segno e la Luna in aspetto favorevole, sarà una giornata emozionalmente intensa. Ottimo momento per chiarire una questione personale rimasta in sospeso.

Voto: 8,5

Leone

Una giornata dinamica e sociale. Avete voglia di stare in mezzo alla gente, e sarete i protagonisti della scena. Attenzione però a non sovrastare gli altri con la vostra esuberanza.

Voto: 7,5

Vergine

Domenica ideale per mettere ordine dentro e fuori. Pulizie, sistemazioni e piccole riorganizzazioni vi daranno una soddisfazione inaspettata. Bene anche l’umore.

Voto: 7

Bilancia

Un velo di malinconia potrebbe offuscare la giornata. Non si tratta di nulla di grave, ma sentite il bisogno di maggiore equilibrio. Concedetevi una passeggiata o un po’ di silenzio rigenerante.

Voto: 6

Scorpione

I sentimenti dominano la giornata. Avrete voglia di intimità, ma anche di chiarezza. Se c’è qualcosa che vi pesa, è il momento di affrontarla senza mezze misure.

Voto: 7,5

Sagittario

Segno più sfortunato della giornata. Le stelle vi voltano un po’ le spalle oggi. Contrattempi in casa, malintesi con partner o familiari, e una sensazione di irrequietezza vi accompagneranno. La Luna in dissonanza con Saturno vi rende più fragili e meno ottimisti del solito.

Il consiglio è di abbassare le aspettative e dedicare del tempo solo a ciò che è davvero essenziale. Evitate discussioni e non prendete decisioni importanti.

Voto: 4,5

Capricorno

Giornata neutra, ma positiva sul piano della concentrazione. Se state portando avanti un progetto personale o avete bisogno di riflettere, sarà il momento giusto.

Voto: 6,5

Acquario

L’energia non è delle migliori, ma la vostra mente resta lucida. È un buon momento per riposare e ricaricare le batterie, evitando di lasciarvi coinvolgere da drammi altrui.

Voto: 6

Pesci

Grande empatia e sensibilità oggi. Potreste ricevere una richiesta d’aiuto da un amico o un familiare. La vostra presenza sarà determinante. Attenzione però a non assorbire troppo lo stress altrui.

Voto: 7