Sebbene i test psicologici non abbiano alcuna valenza scientifica, sono comunque molto diffusi e il più delle volte chi decide di farlo, trova reale l’esito. Quello in quesitone riguarda la scelta di una figura, a ognuna corrisponde un profilo psicologico preciso, con sue caratteristiche ben descritte.

Le immagini di questo test sono molto utilizzate per test psicologici, basterà scegliere quale si preferisce in modo immediato e senza pensarci troppo, così da evitare di falsare i risultati.

Quale immagine scegli? Scopri subito a cosa corrisponde

Nel riquadro si trovano ben nove immagini, tutte molto diverse da loro, basterà sceglierne una e scoprire le caratteristiche della tua personalità.

La prima immagine descrive una persona meditativa, sensibile e introspettiva. E’ in grado di capire se stessa più di qualunque altro e questo, dunque, una persona più individualista, non ama la superficialità e pur di non dover avere a che fare con persone che ritiene tali, preferisce la solitudine. Quando incontra la persona giusta – che siano amici o un partner – instaura relazioni molto profonde, in cui si dà al 100%.

Alla seconda immagine corrisponde un carattere indipendente e fuori dal comune, adora la libertà e guai a chi prova a tarpare le ali. Non abbandona mai le sue idee o il suo stile, anche se questo vuol dire discostarsi molto dalla convenzione e dalla normalità. La terza immagine descrive una persona estroversa e dinamica, coraggiosa e che non teme i pericoli, l’amico ideale dove trovare il giusto sopporto nei momenti di difficoltà.

L’immagine numero cinque descrive una persona professionale e in cui riporre tutta la propria fiducia, stacanovista quanto basta e per questo deve fronteggiare molte responsabilità soprattutto a lavoro. Alla sesta immagine, invece, corrisponde un profilo tranquillo e pacifico, di una persona che non ama mettersi in mostra, adora fare amicizia e stare sempre in compagnia. La figura numero sette rispecchia una persona divertente e allegra, che ama vivere una vita spontanea, non ama chi prova in qualche modo a limitare la propria libertà e adora le nuove esperienze.

La figura numero otto descrive una persona sognatrice e romantica, cui non piace affrontare la vita in maniera fredda e razionale, si lascia trasportare dalle emozioni e di rado ha i piedi per terra. L’ultima immagine – la numero nove – descrive una persona analitica e determinata, cui piace affrontare ogni cosa con grande precisione, interessata e curiosa, elegante e libera, un mix di caratteristiche che la rendono di piacevole compagnia per chiunque le è accanto.

Sono tutti profili molto diversi tra di loro, ti ritrovi nell’esito del test? Questo è uno dei più condivisi in rete, proprio da chi l’ha fatto e ha trovato una certa corrispondenza con il risultato.