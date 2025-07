Nel weekend le stelle si muovono e portano sorprese: un segno vivrà un’esplosione di passione, un altro dovrà affrontare una brutta notizia.

L’oroscopo, si sa, non è una scienza esatta. Però ogni tanto azzecca quel dettaglio, quel presentimento, quella vibrazione strana che avevi dentro e che non riuscivi a spiegarti. Ecco, questo weekend le stelle sembrano volerci dire qualcosa.

Il cielo si agita, ci sono movimenti planetari che toccano tutti i segni, chi più, chi meno. Alcuni vivranno emozioni forti, magari inaspettate. Altri dovranno fare i conti con situazioni che richiederanno sangue freddo. Un segno in particolare sarà travolto dalla passione, senza preavviso. Un altro, purtroppo, riceverà una notizia che potrebbe cambiare il tono del fine settimana.

Ecco l’oroscopo segno per segno

Ariete

Weekend di chiarimenti. Qualcosa che ti ha infastidito nei giorni scorsi torna a galla, ma stavolta hai la forza per affrontarlo di petto. Meglio parlare subito, senza giri di parole. In amore potresti sentirti stanco, ma non chiuderti: qualcuno cerca il tuo sguardo, e non è per caso.

Toro

Hai bisogno di rallentare, ma ti ostini a voler controllare tutto. Il consiglio è lasciarti andare almeno per una sera. Le stelle non sono negative, ma nemmeno spettacolari. Weekend senza scosse, ma attento a una conversazione che potrebbe rivelare più di quanto immagini.

Gemelli

La passione esplode. Sì, proprio per te. Un incontro, uno sguardo, una frase detta con un tono diverso… e tutto prende fuoco. Se sei in coppia potresti sentire il cuore battere come non succedeva da tempo. Se sei single, preparati a qualcosa che sembra un gioco, ma forse non lo è.

Cancro

Il passato bussa alla porta, e tu sei diviso. Da una parte vorresti lasciartelo alle spalle, dall’altra ti manca qualcosa. Le stelle ti consigliano di guardare avanti, anche se con nostalgia. Attenzione a una notizia che potrebbe arrivare tra sabato sera e domenica mattina: non sarà facile da digerire.

Leone

La tua energia torna, finalmente. Hai vissuto settimane un po’ spente, ma ora si riaccende qualcosa. Non sarà una festa ogni ora, però sentirai di nuovo quella voglia di fare che ti era mancata. Ottimo momento per riscrivere le regole di una relazione che si era fatta troppo rigida.

Vergine

Tendi a pensare troppo, e questo weekend non fa eccezione. Il problema è che alcune cose non si risolvono con la logica. Lascia spazio anche all’intuito. Qualcuno vicino a te ti darà un consiglio prezioso: ascolta, anche se non ti piace.

Bilancia

Hai bisogno di leggerezza e le stelle ti assecondano. Non succederà nulla di eclatante, ma sarà proprio questo il bello: due giorni per riprendere fiato, goderti le piccole cose, magari un messaggio inaspettato da chi non sentivi da tempo. Il cuore batte più piano, ma con sincerità.

Scorpione

Qualcosa non quadra, e lo senti. Le stelle ti danno ragione: c’è una tensione che cresce, forse sul lavoro, forse in famiglia. Il consiglio è di non esplodere. Respira. Una brutta notizia potrebbe colpirti di sorpresa, ma non sarà definitiva. Hai la forza per gestirla, anche se fa male.

Sagittario

Weekend di idee brillanti. Finalmente senti che tutto torna al posto giusto. Attento solo a non voler strafare: un passo alla volta. In amore c’è una persona che ti osserva da lontano, curiosa. Se ti va, avvicinati. Senza pressioni, ma con il tuo solito sorriso.

Capricorno

Lavoro, lavoro e ancora lavoro. Anche nel weekend. Però stavolta c’è un motivo valido, una svolta possibile, qualcosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Non ignorare chi ti vuole bene solo perché sei concentrato su un obiettivo. A fine domenica, troverai un momento solo per te.

Acquario

Ti senti leggero, e non è un caso. Finalmente ti sei liberato di un peso. Questo weekend è perfetto per fare pace con qualcuno, o almeno smettere di lottare. Le stelle ti sorridono, ma solo se eviti i drammi inutili. Vivi il presente, anche se fa un po’ paura.

Pesci

Sei in fase di ascolto, ma non tutti meritano la tua attenzione. Qualcuno ti chiederà troppo e tu, come sempre, rischi di dire sì. Fermati un attimo e chiediti cosa vuoi davvero. L’amore è silenzioso, ma presente. Basta non distrarsi.

Insomma, sarà un weekend pieno di sfumature. Qualcuno si innamora, qualcun altro si ferma a riflettere, e c’è anche chi dovrà stringere i denti. Ma alla fine, come sempre, le stelle indicano. Sta a noi decidere dove andare.