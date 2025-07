I test della personalità sono un modo divertente per passare il tempo ma anche per scoprire qualcosa di se che magari non si conosce ancora. Sebbene non abbiano una validità scientifica, l’esito è spesso condiviso da chi ha effettuato il quiz, che ritrova in quelle linee generali tracciate nel risultato molto di se stesso.

Generalmente si deve dare una risposta in modo veloce, così che la scelta sia quella dettata subito dall’istinto, il test in questione è sulla scelta dei pianeti, a ognuno corrisponde una peculiarità caratteriale.

Quale pianeta scegli? Rispondi e scopri subito chi sei

Per partecipare a questo test – come a molti altri della personalità – la risposta deve essere immediata, dunque quale pianeta del sistema solare scegli? A ognuno corrisponde una particolare caratteristica, scopriamo quale.

Se la risposta è stata Mercurio, vorrà dire che sei una persona molto comunicativa, che ama l’interazione sociale, questa scelta potrebbe corrispondere anche al bisogno di connessione con altre persone. Venere, invece, rappresenta l’amore e la bellezza, dunque potrebbe indicare il desiderio di armonia e il piacere estetico. Marte, invece, rappresenta la determinazione per eccellenza, per cui questa risposta potrebbe celare l’esigenza di cercare nuove sfide e vincerle.

Se come risposta si è scelta la Terra, invece, potrebbe esserci un desiderio di praticità e l’intento di realizzare progetti e sogni il prima possibile. Giove è simbolo di generosità, per cui questa risposta potrebbe indicare il desiderio di abbondanza, che potrebbe anche celare quello di allargare la famiglia. Saturno è associato alla disciplina e questo potrebbe indicare che si è alla ricerca di una nuova esperienza che possa stabilire ordine nella propria vita, magari in seguito a un periodo caotico. Urano è il simbolo dell’innovazione, se si è scelto questo pianeta si potrebbe avere il desiderio di novità nella propria vita, dare uno scossone dopo un momento di stasi, che si è prolungato troppo.

Nettuno, invece, è legato all’immaginazione e sceglierlo come pianeta potrebbe indicare la volontà di esplorazione, magari di nuove realtà, che siano sociali o lavorative, per avere anche opportunità diverse. Infine Plutone rappresenta la trasformazione, la scelta di questo pianeta potrebbe essere legata all’esigenza di importanti cambiamenti nella propria vita, sotto ogni punto di vista.

E’ bene sapere che secondo gli psicologi i test della personalità altro non sono che un modo per divertirsi e che le risposte non hanno alcuna validità scientifica. Quando si legge l’esito della risposta, è possibile ritrovare un riscontro reale grazie a quello che gli esperti chiamano effetto Forer, ovvero il fatto che quanto scritto rispecchierebbe realmente ciò che siamo, sarebbe una cosa normale perché sono formulati proprio per dare un’applicabilità generale.