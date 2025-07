Luglio è arrivato portando con sé una scia di eventi imprevedibili, almeno secondo le stelle. Non tutti i segni zodiacali hanno iniziato il mese con il piede giusto, e c’è chi, come il Toro, sembra essere destinato a vivere giorni piuttosto complessi.

Tra tensioni emotive e un pizzico di stanchezza mentale che alle porte delle vacanze estive non riesce proprio a scrollarsi di dosso, il Toro navigherà in acque a dir poco agitate. Ma non sarà il solo. Altri due segni dovranno armasi di molta pazienza in questo caldo, afoso luglio 2025. Vediamo tutti e tre.

Toro: quando le certezze vacillano

Per i nati sotto il segno del Toro, i primi giorni di luglio si preannunciano complicati. Non tanto per eventi eclatanti, quando per quella sottile sensazione di instabilità che si insinua nelle giornate. Qualcosa cambia, ma non si capisce bene cosa.

Le giornate faticano a decollare, anche i progetti sfuggono di mano e perfino i rapporti affettivi appaiono meno solidi del solito. Sul fronte semtimentale chi è in coppia potrebbe vivere momenti di tensione, per i single invece non mancheranno incontri e flirt ma senza quel coinvolgimento profondo che il Toro cerca per sentirsi davvero appagato.

Potrebbe succede un grosso imprevisto che genererebbe un enorme cambiamento nella vita di questo segno. Ma è ancora presto per ipotizzare quelle che potrebbero essere le conseguenze.

Sagittario e Acquario: pazienza, poi svolta

L’inizio del mese gli Acquario sarà segnato da un’esigenza di pausa e riflessione, c’è il desiderio forte di rallentare e sottrarsi al caos quotidiano. E se all’inizio potrà sembrare un periodo sterile, già dalla metà di luglio qualcosa inizierà a cambiare. Gli incontri si faranno più stimolanti, le relazioni più fluide, anche l’umore migliorerà.

Per chi è single ci saranno occasioni di incontri leggeri e divertenti, perfetti per l’estate. Le coppie, invece, troveranno nuovi modi per nutrire la complicità, magari riscoprendo la gioia dela sopresa o organizzando una piccola fuga dalla città.

Per i Sagittario, luglio inizia con il freno tirato. Gli impegni si moltiplicano e la sensazione di essere incastrati in una routine faticosa rischia di farsi sentire fin troppo. Soprattutto in ambito lavorativo le richieste aumentano, le responsabilità pesano e trovare un attimo di respiro sembra quasi impossibile.

Attenzione a non esagerare: lo stress potrebbe mirare l’umore e il rischio di esplosione è dietro l’angolo, anche se non ve ne accorgete al momento. Chi è in coppia potrebbe trovarsi a discutere sui progetti futuri, con la necessità di charire posizioni e aspettative. Niente di drammatico, ma servirà equilibrio. I single, dal canto loro, vivranno un periodo più vivace a patto di lasciarsi andare senza troppe aspettative.