Sognare di tradire il proprio partner è qualcosa di molto comune, proprio per questo non dovrebbe generare preoccupazione quando capita. Chiaramente ogni sogno ha un significato e in questo caso non è per forza negativo come si potrebbe immaginare. Bisogna, infatti, valutare una serie di aspetti per comprendere il significato che si cela dietro questo pensiero fatto quando si dorme.

In linea di massima la prima cosa da tenere in conto per comprendere un simile sogno è quella dello stato d’animo che si ha al risveglio, comprendere se si senta un senso di colpa o una grande soddisfazione. Poi va compreso il momento in cui viene fatto questo sogno, se – ad esempio – è in concomitanza a qualche evento speciale come un matrimonio o la nascita di un figlio. E infine si deve tenere conto anche del protagonista del sogno, se sia un estraneo, una celebrità o un conoscente.

Cosa vuol dire quando si sogna di tradire il proprio partner?

In linea di massima fare un sogno in cui si tradisce il proprio partner può significare diverse cose, in primis il desiderio di novità o comunque di un cambiamento nella relazione, non per forza un tradimento. E’ probabile che si faccia un sogno di questo genere perché si vuole dare una scossa al proprio quotidiano, dopo un periodo piuttosto “piatto”.

Un’altra ragione potrebbe essere legata alla paura di perdere il proprio partner o di essere abbandonati. Ma sognare di tradire il proprio partner potrebbe indicare anche un senso di colpa che si sente – anche a livello inconscio – per aver trascurato il proprio compagno, ma anche un’insoddisfazione verso la relazione.

Sognare di tradire il partner potrebbe essere anche un modo per rielaborare esperienze passate o un’esplorazione sessuale, ovvero il desidero di provare qualcosa di nuovo, che non implichi per forza un tradimento. Se al risveglio dopo un sogno di questo tipo siamo affranti dal senso di colpa, questo potrebbe essere un segnale di quanto teniamo alla nostra storia e abbiamo il timore di rovinarla o di commettere qualche errore che possa ferire la persona che è al nostro fianco.

Importante nell’interpretazione di un sogno del genere è anche la persona con cui compiamo questo tradimento, se avviene con una persona che conosciamo, ciò che stiamo sognando potrebbe rappresentare l’ammirazione che abbiamo nei confronti di questo soggetto, non vuol dire per forza che si prova attrazione nei suoi confronti. Se il protagonista del sogno, invece, è una persona sconosciuta, quest’aspetto potrebbe rappresentare il desiderio di novità e di esplorazione che magari sentiamo.

Sognare di tradire il proprio partner, dunque, non è qualcosa che cela aspetti per forza negativi, andando ad analizzare i vari aspetti di ciò che è sognato, si può comprendere meglio cosa rappresenta quella astrazione.