Mara Venier è legatissima ai suoi nipoti e da nonna orgogliosa – quale è – pubblica spesso fotografie in loro compagnia. Il primogenito della conduttrice, Giulio Longari, è cresciuto moltissimo e oggi somiglia davvero molto alla nonna famosa.

L’ultima foto condivisa dalla Venier in sua compagnia ha ottenuto, infatti, moltissimi like e commenti. In tanti si sono complimentati con la conduttrice per la bellezza del nipote e per il fatto che sembrano essere due gocce d’acqua.

Mara Venier e il nipote Giulio conquistano i social

Giulio Longari è il figlio di Elisabetta Ferracini e la Venier ha un legame molto speciale con lui. Per il ragazzo c’è sempre stata, era presente in sala parto quando la figlia ha partorito e l’ha visto crescere, trascorrendo con lui moltissimo tempo. Da qui la grande fierezza con la quale la conduttrice Rai ha condiviso un bellissimo scatto in compagnia del ragazzo.

Come si vede dall’immagine, Giulio è davvero molto cresciuto e adesso somiglia tanto alla sua nonna. La conduttrice allo scatto ha allegato questo dolcissimo pensiero: “Il tempo vola e mi ritrovo Giulio molto più alto di me. Orgogliosamente nonna”. Ed effettivamente il ragazzo oggi è praticamente un uomo e la sua nonna non può che essere tanto orgogliosa di lui e della sua bellezza.

Tempo fa, in un’intervista al settimanale Gente, la Venier aveva raccontato come le facesse effetto vederlo crescere così velocemente. In quell’occasione zia Mara ha raccontato che il ragazzo le somiglia fin da quando è nato: “(…) Quando è venuto al mondo era identico a me: aveva il mio viso rotondo”. A giudicare dalla foto, infatti, pare proprio che nonna e nipote abbiano le stesse espressioni e il medesimo sorriso.

La Venier parla spesso della sua famiglia e dei nipoti a Domenica IN, come ha sempre raccontato con loro tutti ha un grande legame e tiene molto alla loro sicurezza. In un’altra occasione aveva raccontato come avesse deciso di provvedere a tutti grazie ai guadagni del suo lavoro, acquistando una casa a tutti i figli e anche ai due nipoti, pure a Claudio che ha solo sei anni. E proprio dal desiderio di trascorrere più tempo con la sua famiglia era nata la volontà di Mara Venier di non condurre più Domenica In.

L’anno scorso, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai, aveva assicurato che quella che si è appena conclusa sarebbe stata l’ultima edizione del programma da lei condotta. Poi ha cambiato ancora una volta idea e alla fine resterà al timone, ma dividerà la postazione di comando con Gabriele Corsi, così anche il lavoro e l’impegno sarà minore e potrà passare più tempo con gli adorati nipoti, i figli e il marito Nicola Carraro, con cui è da poco partita per una vacanza.