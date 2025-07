Mettiti alla prova con questo famosissimo test: scegli una delle figure nell’immagine e scopri di cosa senti la mancanza.

Ognuno di noi, in determinate fasi della vita, può avvertire un certo smarrimento, una certa mancanza, che potrebbe derivare da un momento complicato o da una sfida che dobbiamo affrontare e alla quale non possiamo sottrarci. Vi è mai capitata questa strana sensazione?

La felicità è certamente soggettiva, la percepiamo in modo diverso eppure non possiamo smetterla di inseguirla. Ma come capire cos’è che ci manca davvero o quantomeno qual è la strada verso cui addentrarci? Ci sono tanti test psicologi che potrebbero arrivare in nostro soccorso, come quello – a dire il vero molto famoso – che andiamo a proporvi oggi. Vi basterà scegliere una delle 4 chiavi delle immagini e scoprire che significato profondo hanno.

Il test psicologico delle chiavi: scopri cosa ti manca

Prima di addentrarci nel significato delle chiavi è giusto ricordarvi di cercare di seguire il vostro istinto: cosa vi dice quando guardate queste chiavi? Non state troppo a rimuginarci sopra. Ogni chiave rappresenta un nostro lato nascosto che forse non conosciamo o a cui forse non diamo troppa importanza.

La chiave numero 1 rappresenta “la felicità nell’attimo presente”. Siete persone ben consce del fatto che la felicità perenne non esiste, che è fatta di piccoli e magici momenti ma faticate, e molto, a lasciarvi andare. Da qui arriva un senso di inadeguatezza che vi pervade. La paura che vi frena può arrivare da lontano ma è questa la grande lezione: la felicità necessità di grandi rischi, di delusioni, di cadute. Ma non abbiate il timore di lanciarvi.

La chiave numero 2 rappresenta “la felicità come bisogno di affetto”, ovvero da chi sente di aver bisogno – come fosse una dipendenza – dell’amore e dell’approvazione degli altri. Questa sensazione mina costantemente la vostra autostima perché vi costringe a rinunciare ai vostri desideri per paura di deludere qualcuno. Anche voi, non temete: la felicità, come detto, è soggettiva dunque regalatevi un momento per voi, un vostro desiderio.

La chiave numero 3 rappresenta “la ricerca incessante della felicità”. Questa vostra curiosità vi ha portato a scoprire molto di voi stessi: cosa vi piace, cosa non vi piace, fin dove potete spingervi. Vi siete messi alla prova ed è un bene ma non dovete mai vivere la ricerca come un’ossessione, dimenticandovi che la vita è fatta anche del buio, della sofferenza e che anche quella va attraversata.

La chiave numero 4 rappresenta “la saggezza interiore”, voi siete consci che la felicità è un sensazione in continua evoluzione e che la saggezza derivi dalla somma delle nostre esperienze. Ma non dovete chiudervi, pensare che non ci sia altro lì fuori per voi oppure pensare di poter allontanare da voi le esperienze negative. La vera saggezza è interrogarsi sulle proprie emozioni, attraversarle e questo non vuol dire di certo rinunciare alla ricerca della felicità.