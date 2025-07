Dietro front a sorpresa su Alfonso Signorini, Pier Silvio Berlusconi pare che abbia preso una decisione definitiva sul conduttore e questo potrebbe anche non fargli piacere. Dopo che sembrava essere certa una conferma dell’ex direttore di Chi, cui addirittura si era detto che si volesse affidare Pomeriggio Cinque, è arrivata una scelta ben diversa.

Ma come avrà reagito Alfonso Signorini a questa “imposizione dall’alto”? Difficile da sapere, ma al momento i giochi sembrano essere fatti e difficilmente l’ad dell’azienda del Biscione farà un passo indietro.

Cambia tutto al Grande Fratello, arriva una donna alla conduzione

Pare che la prossima edizione del Grande Fratello si sdoppierà, qualcosa che non era mai accaduto nella storia del reality e che potrebbe essere sperimentato per la prima volta: con un’edizione nip e una gold, che dovrà celebrare i 25 anni del reality.

Ma la vera novità è che la conduzione della versione nip sarà affidata a Simona Ventura e non ad Alfonso Signorini. Le ultime indiscrezioni riguardanti i prossimi palinsesti Mediaset parlano addirittura di una puntata zero registrata dall’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi, che pare abbia convinto i vertici dell’azienda. Un grande ritorno della Ventura a Mediaset, dopo che si era già avvicinata accettando il ruolo di opinionista al reality condotto da Veronica Gentili.

La Ventura, dunque, dovrebbe condurre la prossima edizione del Grande Fratello, che durerà solo tre mesi, da inizio ottobre a fine dicembre. Successivamente, a gennaio, il timone passerà ad Alfonso Signorini che invece condurrà quest’edizione gold del reality, che vedrà partecipare i concorrenti più amati delle edizioni passate. Una grande novità, il reality si sdoppia e avrà due conduttori diversi, l’arrivo della Ventura all’Isola dei Famosi aveva iniziato a far pensare che la conduttrice sarebbe potuta tornare a Mediaset e – se l’indiscrezione che la riguarda sarà confermata – vorrà dire che quell’ipotesi è diventata realtà.

Bisognerà capire se Signorini accetterà di buon grado questo sdoppiamento e la riduzione della sua conduzione, per molti negli ultimi tempi sembrava essere stanco dall’edizioni del reality di mesi. Ragion per cui potrebbe essere felice del fatto che avrà un impegno ridotto e dovrà comunque condurre un’edizione speciale del Grande Fratello. Intanto pare che Berlusconi abbia deciso di puntare su volti già conosciuti ed evitare esperimenti che potrebbero non piacere al pubblico, com’era accaduto con Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi e Diletta Leotta a La Talpa.

Il ritorno di una conduttrice d’esperienza come Simona Ventura potrebbe essere l’asso nella manica per raccogliere importanti ascolti e portare nuovamente il reality ai successi di un tempo. Non ci resta che aspettare la presentazione dei palinsesti Mediaset per conoscere tutti i cambiamenti che l’azienda del Biscione ha deciso di attuare.