I test della personalità sono un modo divertente per scoprire qualcosa su se stessi che magari fino a questo momento si è ignorato. Sebbene non abbiano alcuna valenza scientifica, i caratteri generali che delineano nelle risposte, sono spesso condivisi da chi li legge. Il quiz di questo articolo riguarda la casa, un luogo molto importante nella vita di una persona.

Quale casa scegli? Basterà rispondere scegliendone una rappresentata nella figura e scoprire subito a quale personalità corrisponde. L’importante è sceglierne una in modo rapido, senza pensarci troppo.

Quale casa scegli? Il risultato per ogni abitazione

Se hai scelto la casa numero uno hai una personalità pragmatica, sei molto professionale e hai una grande autostima. Non ami affidarti alla sorte, ma preferisci restare con i piedi per terra e affrontare ogni sfida senza alcuna esitazione. Sai bene come rispettare le tue responsabilità e questo ti aiuta molto anche nel lavoro, riesci a essere soddisfatto, solo se sei riuscito a svolgere ogni compito come avevi immaginato.

Se hai scelto la casa numero 2 hai una personalità allegra e giocosa, sei quel tipo di persona che ama “cogliere l’attimo” e non pensi troppo prima di agire. Non ami la routine e sei sempre alla ricerca di nuove esperienze da vivere, ancor meglio se entusiasmanti e adrenaliniche.

Se hai scelto la casa numero 3 sei una di quelle persone poco convenzionale, uno dei tuoi pregi e la grande indipendenza che hai, qualcosa di cui vai molto fiero. Hai un tuo stile personale, unico e originale e per questo non sei per nulla convenzionale.

Se hai scelto la casa numero 4 vuol dire che sei una persona in armonia, tranquilla ed equilibrata. Le persone che ti sono vicine apprezzano molto la tua stabilità, che infonde una grande sicurezza, soprattutto alle persone che ti vogliono bene. Non ti piacciono le cose esagerate, non siete mai fuori dalle righe, preferisci ascoltare più che parlare.

Se hai scelto la casa numero 5 sei una persona introspettiva e molto sensibile, non ami circondarti di persone, preferisci pochi amici ma buoni e quando dai la tua amicizia, dai tutto te stesso e sei una di quelle persone su cui si può sempre contare. Non hai paura della solitudine, anzi ti piace poter stare un po’ di tempo con te stesso, ricaricare le batterie, pensare e dedicarti a ciò che ami fare.

Se hai scelto la casa numero 6 sei una persona romantica e molto emotiva, non riesci ad affrontare nulla con razionalità, sono sempre le emozioni a guidarti, anche nelle scelte lavorative. Questo ti rende una persona che non va d’accordo con chi esprime troppi giudizi, soprattutto sui tuoi stati d’animo. Non amate stare con chi è troppo razionale e peggio ancora non sa cosa sia il romanticismo.