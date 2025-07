Un riavvicinamento tra re Carlo e il figlio Harry sembra essere davvero molto lontano, adesso il sovrano d’Inghilterra avrebbe fatto uno sgarro al figlio che potrebbe confermare definitivamente una rottura insanabile tra i due. Secondo gli esperti reali, tra l’altro, il gesto del monarca sarebbe in un certo qual modo collegato a Camilla.

Motivo per cui la cosa potrebbe piacere ancora di meno ad Harry, che sappiamo come non abbia mai avuto un grande rapporto con la seconda moglie del padre. Ma cosa ha fatto re Carlo?

Il gesto di re Carlo, cosa c’entra Camilla

Sembrerebbe che il principe Harry sia già a lavoro per organizzare gli Invictus Game 2027, i giochi dedicati ai militari infortunati e ai veterani, si svolgeranno a Birmingham e pare che il fratello di William ci tenga molto ad avere il padre. A riportare l’ultima indiscrezione riguardante i reali è stato il Mail on Sunday, secondo cui il secondogenito del re ci terrebbe a vedere la sua famiglia riunita nell’occasione di un evento a lui tanto caro.

Potrebbe essere l’occasione per ripartire da zero e ricucire uno strappo che con il passare del tempo sta diventando sempre più insanabile. Secondo il sopracitato tabloid pare che Harry ci terrebbe molto ad avere il padre all’evento sportivo. Va ricordato, però, che soltanto a maggio lo stesso Harry diceva alla BBC di non sentire il padre e il fratello da un po’, sottolineando come ci tenesse a smettere di combattere, poiché “la vita è preziosa”.

Sebbene gli inviti non siano ancora stati spediti, la presenza di William sarebbe davvero improbabile, ma secondo gli esperti reali anche re Carlo potrebbe rifiutare. L’eventualità che accetti potrebbe esserci se Harry facesse un gesto importante, così che possa ritrovare la fiducia in lui. Secondo quanto spiegato dall’ex addetto stampa di Buckingham Palace, Dickie Abriter ad Ok! Magazine, per il re rinunciare a partecipare potrebbe essere difficile, visti la portata e il significato dell’evento. L’unica ragione per non essere presente, sarebbe il compleanno della regina Camilla, che nella giornata finale degli Invictus Game compirà 78 anni.

All’evento manca ancora moltissimo tempo, motivo per cui potrebbero cambiare nuovamente le carte in tavola e magari potrebbe iniziare una sorta di disgelo tra padre e figlio. In queste settimane, tra l’altro, si sta parlando molto del funerale di re Carlo e di tutti i dettagli organizzativi ed è qualcosa che coinvolge il sovrano così come i due figli. Ma sappiamo come William pare essere molto amareggiato nei confronti del fratello e fino a questo momento non sembra abbia voluto fare alcun passo indietro rispetto alle sue posizioni. Quanto fatto da Harry proprio non riesce a digerirlo e difficilmente cambierà idea in modo così fulmineo.