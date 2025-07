Buone notizie per i fan di Caterina Balivo, in modo del tutto inaspettato è stata presa una decisione che ha rallegrato i tanti supporters della conduttrice napoletana. Una novità che sarebbe stata difficile immaginare e che è stata resa nota proprio mentre si sta godendo le vacanze con la sua famiglia.

Le sorprese a quanto pare non finiscono mai e, anche se la Balivo ha staccato la spina per un po’, una news che la riguarda è qualcosa che fatto sicuramente piacere anche a lei.

Caterina Balivo, grande novità per lei

La Rai ha preso un’importante decisione che riguarda Caterina Balivo, la comunicazione inaspettata è arrivata a distanza di qualche giorno dalla presentazione dei prossimi palinsesti. La conduttrice napoletana tornerà in onda quest’estate, una sorpresa che nessuno si sarebbe aspettato, visto che il palinsesto estivo aveva un’altra programmazione.

Eppure a viale Mazzini sono dovuti correre ai ripari dopo che Ritorno a Las Sabinas, che era iniziata ad andare in onda a partire dal 19 maggio al posto de Il Paradiso delle Signore, ha avuto ascolti molto deludenti. A tal punto che è stato deciso di sospendere la serie tv spagnola. A partire da questo lunedì, infatti, è tornata in onda Caterina Balivo, l’azienda di viale Mazzini ha deciso di trasmettere “Il meglio de La volta buona”, un contenitore che raccogliere il best of delle varie interviste fatte nel corso dell’anno.

Si tratta di una sostituzione temporanea, finché la Rai non troverà una serie capace di fare ascolti migliori e trainarne altrettanti buoni per l’Estate in diretta, versione estiva de La Vita in Diretta, che al momento sta ottenendo risultati deludenti. Finché non si troverà, dunque, un prodotto forte e capace di attirare una buona parte di pubblico di questi pomeriggi d’estate, su Rai1 ci sarà la Balivo e i momenti più belli del programma.

E’ senz’altro una bella notizia per la conduttrice napoletana, seppure la decisione di mandare un best of del suo programma sia stata dettata dalla necessità di correre ai ripari, tamponando subito la perdita della soap spagnola, decidere di ritrasmettere i momenti salienti vuol dire che La Volta è Buona ha ottenuto un grande successo nel corso dell’anno. Altrimenti la scelta sarebbe propesa verso altro e invece, tornerà la Balivo con i suoi racconti di vita che tanto hanno appassionato il pubblico.

Così, mentre la Balivo ha iniziato a godersi le sue vacanze, può sicuramente essere orgogliosa del risultato ottenuto quest’anno e del fatto che la rete ammiraglia abbia deciso di mandare in onda i momenti più belli del suo appuntamento quotidiano. Del resto per una donna di spettacolo come lei, non può che far piacere una decisione del genere, tornare in onda è sempre una bella notizia.