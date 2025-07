Oroscopo, che cosa sta per accadere di devastante a questo segno.

La Dea Bendata, da grande capricciosa e lunatica quale è, ha deciso di tirare un ennesimo tiro mancino. Nel suo mirino ora come ora e a stretto giro c’è in particolare un segno zodiacale che fino a qualche giorno fa stava vivendo una situazione particolarmente positiva. Se sul lato professionale aveva, in certi casi, potuto puntare su una certa flessibilità sul lavoro che gli ha permesso di vivere meglio l’estate attualmente in corso, è dal punto di vista sentimentale che poteva risultare ancora più appagato.

Dopo tante delusioni e porte prese in faccia, per lui era arrivata una persona in grado di fargli vibrare, a distanza di tanto tempo, non solo le corde del cuore ma, andando maggiormente in profondità, dell’anima. Si è arreso, nonostante l’iniziale paura, al fatto che le emozioni provate sulla propria pelle fossero troppo forti per essere taciute e non vissute fino in fondo.

Ha incominciato dunque a pensarsi in coppia e a fantasticare maggiormente sul futuro. L’idea di convivenza, se non addirittura di matrimonio, sebbene solo sussurrata in solitaria, hanno pure iniziato a solleticargli la mente anche se di sua indole ama andare nelle storie d’amore con i classici piedi di piombo.

Del resto molte sono finite in passato a causa del suo essere maniacale ed eccessivamente preciso che, in taluni casi, può risultare fuori luogo e sfociare in pedanteria. Inoltre la sua continua ricerca di conferme e la sua profonda gelosia, ben mascherata dietro a una facciata di dolcezza, alla lunga possono stancare un partner sensibile e romantico ma non disposto a lottare ogni giorno per averlo al proprio fianco.

Oroscopo, per questo segno in arrivo una grande delusione

A essere pertanto ben presto nei guai sarà il segno della Vergine che a fine primavera e inizio estate ha visto nascere belle storie d’amore. Le sta probabilmente ancora vivendo ma nelle prossime settimane potrebbero concludersi amaramente proprio a causa dei motivi sopra citati. Se poi legato sentimentalmente parlando a un Cancro o a un Ariete il legame è destinato a concludersi per grandissime divergenze caratteriali che, durante una lunga vacanza, possono emergere in maniera molto forte. Male anche se si è incominciata una conoscenza con un Acquario che desidera essere maggiormente libero o con un Sagittario che in questo periodo non ne azzecca una.

La conclusione di un legame nel quale ci aveva creduto e nel quale stava investendo tanto lo porteranno a una vera e propria crisi. Si chiuderà a riccio e cercherà il conforto nella lettura e in film romantici. Chiederà poi compagnia alle persone più fidate con le quali, pian piano, ricomincerà a uscire di casa per poi concentrarsi nuovamente sul lavoro che aveva un po’ troppo accantonato ultimamente per dedicarsi eccessivamente all’amore.