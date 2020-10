Per Pierpaolo Pretelli sembrava troppo bello per essere vero, ma gli ultimi giorni per lui sono stati certamente altalenanti. Il rapporto con Elisabetta Gregoraci si è incrinato già da qualche settimana, quando l’ex velino di Striscia la Notizia si è lasciato andare a confessioni che hanno lasciato la showgirl piuttosto interdetta.

Pretelli troppo convinto di poter far nascere una relazione con Elisabetta? Il dietrofront della Gregoraci è stato confemato con la lettera di Flavio Briatore pochi giorni fa. E ora?

Elisabetta durante una conversazione con il giovane ragazzo non vuole che all’esterno si pensi ad un flirt in corso e spara una rivelazione che lo gela:

Non voglio che mio abbracci perché poi da casa pensano che siamo in flirt e non è così. Non c’è nulla tra di noi e non può esserci perché io sono innamorata fuori dalla casa.

“Ecco ho sparato la bomba” aggiunge davanti ad un Pierpaolo Pretelli sorpreso e senza parole. Si infrangono le possibilità di un futuro per i rapporti all’interno della casa? Tutti ora sono a caccia dell’uomo misterioso, Novella 2000 però inizia a dare un primo indizio di peso: riferisce che durante le registrazioni di Battiti Live quest’estate ci sarebbe stato un flirt con il rapper Mr. Rain. Un rumor avvalorato anche da uno striscione passato per la Gregoraci sopra la casa: “Sei l’epicentro del mio terremoto”, che non a caso è un verso estratto dal singolo dell’artista “9.3”. Sarà lui la persona di cui parla?