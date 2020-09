Temptation Island 8, Anna e Gennaro confermano la rottura ed escono separati (VIDEO)

Di Marco Salaris giovedì 1 ottobre 2020

Si chiude così il travagliato percorso della coppia a Temptation Island.

Nello scorso appuntamento di Temptation Island 8 Gennaro ha scelto di abbandonare il falò di confronto anticipato per sua spontanea volontà dopo un aspro scontro con la sua fidanzata Anna. A poche ore dalla sua decisione ha chiesto un nuovo falò di confronto in via del tutto straordinaria.

La produzione accetta, Gennaro spiega il suo dietro front "Perchè in una settimana non puoi smettere di amare una persona, metti su una bilancia quello che è stato e certamente la nostra storia non è poco. Bisogna dialogare. Mi è mancata".

Arriva Anna, i due ricominciano a mediare: "Tu lo sai che quando sono troppo giù scrivo sulla carta. L'ho fatto anche adesso."

Gennaro legge una lettera della quale riportiamo alcuni stralci:



Ti scrivo perché quando parlo con te tutta la mia parte irrazionale prende il sopravvento. Abbiamo cominciato il nostro viaggio nei sentimenti in modo diverso. Giorno per giorno le nostre insicurezze sono venute fuori e a nostro modo ci siamo mancati di rispetto. La verità di ciò che siamo e quello che proviamo la conosciamo solo noi due. Lasciami entrare nelle tue debolezze Anna, invece di vedermi come nemico. Credimi che sicuramente ho sbagliato ma tutte le volte che lo faccio non l'ho fatto per ferirti. Mi ferisci quando tu dici che ti voglio sposare solo per convenienza.

Termina la lettera, Gennaro si rivolge ancora ad Anna: "Io ti amo. L'amore non svanisce in poche ore, ma tu devi renderti conto che non sei una santa".

Anna risponde e non sembra essere soddisfatta di ciò che ha sentito:



Ti ho portato in questa esperienza perché speravo che cambiasse qualcosa. Amore per me è serenità, spensieratezza. Tu mi hai colpito, come fai a dire certe cose che mi fanno male? Io sono innamorata di lui, però non ce la faccio più. Ho visto solo un Gennaro che si è concentrato su se stesso. Talmente ho visto e sentito tante cose che non reggo più.

Un altro colpo di scena, Anna ha chiesto di incontrare il single Mario dopo la lite al primo falò di confronto anticipato con Gennaro. L'uomo guarda le immagini. Anna parla con Mario: "Avevo bisogno di stare con una persona dalla quale io non devo difendermi, ma una persona che sappia apprezzarmi. Mi sono aperta con te, ho trovato un'empatia con te perché non mi stai giudicando, per questo sei una bella scoperta". Single e fidanzata si sono salutati così.

Gennaro: "Pensavi che io sentissi qualcosa per la single Giulia? Io mi sono avvicinato a lei perché volevo darti una scossa, volevo una tua reazione".

Anna: "Io non mi sono avvicinata a Mario per ripicca, ma perché mi ha dato qualcosa che tu non mi hai dato".

Gennaro: "Io non ho neanche sognato di andare ad incontrare Giulia, tu invece hai chiesto di incontrarlo e gli accarezzavi pure i capelli".

Anna rimane irremovibile, per tutto il falò di confronto non c'è stato momento in cui lei ha provato a tendere la mano, per questo alla domanda di Alessia Marcuzzi "Scegli di uscire con Gennaro?" lei decide di finirla qua: "Non ce la faccio. Ho scelto di venire qua pensando che lui mi ascoltasse. Il problema mio per lui non sarà mai un problema".

Gennaro deluso non la prende bene: "Bene, io non ci sarò più". La coppia esce ufficialmente separata.

CLICCA QUI PER IL VIDEO