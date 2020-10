Fidanzati da 16 anni, Speranza e Alberto sono davanti ad un bivio. Nell’ultima puntata di Temptation Island 8 è andato in onda il secondo tempo del falò di confronto finale. Abbiamo lasciato la coppia 7 giorni fa sulla scena di Speranza che non riesce a guardare le immagini del suo fidanzato avvinghiato alla single Nunzia.

Il faccia a faccia riprende da Alberto che si rivolge alla sua fidanzata ritenendo che la loro relazione si sarebbe ‘arenata’ senza trovare risvolti fuori dal programma: “Se noi fossimo usciti prima, ci saremmo portati dietro i nostri problemi. Non mi venire a dire che non ti ho pensato, se tu mi conoscessi sapresti che non è assolutamente così. Ho conosciuto Nunzia, ci sono state alcune sensazioni positive che ho voluto portare avanti”. Speranza: “Ma a te Nunzia piace oppure no?” lui risponde:

Sono stato bene con lei. Sotto certi aspetti assomiglia a Speranza, ma non sono innamorato di Nunzia. Il sentimento che provo per Speranza è immenso, ma in 16 anni son successe troppe cose che hanno cambiato tutto.

Alessia Marcuzzi a questo punto rivolge la domanda decisiva ad Alberto: “Vuoi uscire da qui con Speranza oppure no?” Lui sentenzia così

Sono coerente con il percorso che ho fatto. Per questo motivo scelgo di non uscire con Speranza.

Speranza visibilmente delusa piange e rivela che se la conduttrice le avesse chiesto di prendere la decisione per prima lei risponde: “Di testa avrei preferito di no, ma di cuore sì” e i due lasciano il falò. Alberto decide di vedere la single Nunzia: “Sei una ragazza intelligente, quindi comprenderai che non è stato semplice. Fuori da qui potresti trovare una persona probabilmente un po’ diversa perché ho appena detto di ‘no’ ad una storia di 16 anni“. Nunzia lo abbraccia e cerca di capire se è il caso di uscire dal programma insieme oppure no. Alberto non ha dubbi e le dice: “Ci rivediamo a Napoli“.

Temptation Island 8, Speranza e Alberto un mese dopo

Passa un mese e Speranza si ripresenta davanti ad Alessia Marcuzzi per capire se e come è cambiata la vita dei due dopo la fine della relazione. Speranza afferma che ha visto Alberto solo per parlare e trovare un punto d’incontro, la conduttrice rivela che lui ha raccontato un’altra versione dei fatti: “Alberto ha detto che vivete sotto lo stesso tetto e che state insieme“. C’è però un colpo di scena mai visto a Temptation Island, infatti davanti Speranza c’è una sedia e in questa sedia viene accolta la single Nunzia.

La ragazza porta la sua versione dei fatti e c’è del clamoroso:

Ci siamo visti e si percepiva una bella situazione. Ritornati a Napoli ci siamo sentiti e gli ho mandato un messaggio. Non mi ha risposto, durante le giornate non si fa sentire però una volta mi ha contattato lui e mi ha detto che sta attraversando un brutto momento, che vuole rimettere le cose a posto e che preferisce ripulirsi l’immagine dato che lui lavora nei locali. Lui mi ha chiamato spesso e volentieri con l’anonimo. È come se lui volesse nascondere il fatto che si sentisse con me. Una volta ci siamo incontrati, tra una chiacchiera e l’altra tu gli chiedi dove sta, lui si arrabbia e dicendo una cosa poco carina chiude la telefonata. Dopo di che, io e lui ci siamo salutati con un bacio.

Speranza chiede alla conduttrice se è possibile chiamare Alberto e aggiungerlo al confronto davanti a lei e a Nunzia: “Sei un uomo piccolo così, potevi uscire un po’ più pulito. Tu hai continuato a prendere in giro sia me che Nunzia fino a 5 minuti fa. Tu a me dicevi che non ti stavi vedendo con lei e invece la chiamavi e ti vedevi con lei“. Alberto: “Sicuramente ho torto ma il mio non era un doppio gioco” le sue parole provocano un terremoto e sia Speranza che Nunzia si coalizzano contro Alberto. La single non ha alcuna intenzione di essere l’amante. Nonostante Alberto provi a spiegare le sue ragioni autoaccusandosi di non essere chiaro in quello che prova in questo momento, lui non riesce a uscirne bene.

Dunque la conduttrice è costretta a salutare per prima la single Nunzia che così tronca nettamente i rapporti con Alberto e, successivamente, anche la coppia ormai scoppiata.