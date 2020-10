Anche Carlotta e Nello sono giunti all’epilogo della loro avventura a Temptation Island 8. Carlotta arriva al falò di confronto finale visibilmente affranta soprattutto dopo che l’ultimo colpo di grazia è arrivato dal pinnettu dove vede delle immagini del suo fidanzato in compagnia della single Benedetta. Lui le ha organizzato una cena per il suo compleanno e la sua fidanzata accusa il colpo soprattutto quando vede che i due si addormentano insieme: “Sono sempre più convinta. Deve stare da solo lui” dice uscendo dal pinnettu.

Carlotta e Nello dunque si incontrano al falò di confronto finale. Partono immediatamente gli attacchi da Carlotta: “Tu sei un mostro. Hai buttato 6 anni al ce**. Hai fatto schifo, sei un falso e ipocrita del cavolo” Nello vuole subito chiedere i video. Durante le primissime battute del reality show in una conversazione con il resto dei fidanzati Nello, pensando di non essere ripreso, ha affermato : “Io sono venuto per giocare e scherzare, ma se voglio trovare della f**a me ne vengo qua?“. Carlotta blocca immediatamente la visione e se la prende con Nello sgridandolo per le parole usate e per essere stato particolarmente legato alle single Ester e Benedetta. Lui a sua volta si lamenta della vicinanza di Carlotta sul single Antonio: “Io che ne so di come ti comporti te se sono dall’altra parte“.

Il video alla visione è quello di Nello, per più volte Carlotta lo interrompe per accusarlo di aver avuto troppe attenzioni verso Benedetta piuttosto che pensare a lei. In alcune occasioni la tensione prende il sopravvento e Nello per poco non decide di abbandonare il falò. La rabbia di Carlotta non si placa, Nello prova a rassicurarla: “Io non sono venuto qua per fare lo scemo. Mi dispiace veramente. Non sono mai andato oltre, ho capito i miei sbagli e voglio rimediare“. Carlotta non ci sta. Sottolinea che durante una conversazione, Nello ha affermato di non riuscire a regalare a lei la favola che lei desidera, ovvero il matrimonio: “Più di dirti che ti amo, che voglio ricominciare da capo e che ti voglio sposare cosa posso fare?”

Carlotta sembra essere convinta di chiudere la faccenda uscendo dal falò senza di lui, ma il sentimento verso Nello è troppo forte e se lui ha capito di amare veramente la sua fidanzata, lei decide di perdonarlo ma con riserva.

Temptation Island 8, Carlotta e Nello un mese dopo

Il “ma” viene risolto un mese dopo, quando Carlotta arriva da Alessia Marcuzzi che vuole scoprire se ci sono stati cambiamenti importanti dopo l’esperienza nel reality sow. Carlotta entra da sola e racconta:

Non è che quando siamo rientrati a casa è stato tutto amorevole come prima. Quella sera stavamo in una valle di lacrime. Il giorno dopo torno a casa dai miei e vedo che loro stanno partendo in Costiera e allora decido di partire pure io da sola. Decido di autoinvitarmi a casa di Speranza. Lui comunque viene e ci vediamo, abbiamo parlato dunque è stata una cosa pesante. In più ha preparato un mazzo di fiori per me con un biglietto romantico dove mi ha scritto che si è reso conto di tutti gli sbagli che ha commesso. Questo mese è comunque andato bene. Io sono innamoratissima di lui.

Arriva anche Nello: “Abbiamo parlato tanto. Piano piano abbiamo recuperato i rapporti e le ho detto che le promesse che ho fatto al falò le mantengo. Ora la bufera è passata, siamo nuovamente fidanzati. Stiamo riniziando da capo e tra un po’ di tempo le chiederò di sposarmi“. Carlotta vorrebbe che Nello facesse meno lettere e avesse più coerenza. Dunque la storia tra i due è ufficialmente ripresa.