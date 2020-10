Nella quarta puntata di Temptation Island 8 sono stati due i falò di confronto su cui si è catalizzata l’attenzione. Il primo riguarda la coppia formata da Davide e Serena. Il fidanzato dopo aver visto la vicinanza del single Ettore alla sua donna ha deciso di chiedere il falò anticipato e mettere un punto alle sue sofferenze. Davide si presenta al falò visibilmente innervosito: “Sono nervoso, soprattutto perché devo vederla”

I due appena si vedono corrono per darsi un abbraccio. Ma non si fa a tempo a sorridere troppo, il faccia a faccia incombe. Inizia a parlare Davide:

Tu mi conosci, sai come sono fatto. E’ stato difficile mettersi in un contesto che mi infastidiva. Non è da me vederti vicina ad un altro con un vestito scollato. Il video faceva vedere che tu iniziavi ad avvicinarti troppo a quel ragazzo.

I due iniziano a guardare i video, Serena parla con il tentatore Ettore. Davide cerca spiegazioni, Serena: “Ho molto rispetto di questa persona. Tra me e lui c’è un’amicizia. le immagini proseguono, Davide sottolinea l’interesse che Serena ha nell’andare a cercare le attenzioni di Ettore.: “Tu parlavi per ore con lui“. Serena risponde ad Alessia Marcuzzi che le chiede che cosa le è piaciuto del single Ettore: “Di lui mi ha colpito l’aspetto fisico ma anche il suo modo di fare. Durante queste settimane non è che ho pensato costantemente a te, solo all’inizio mi sei mancato parecchio“.

Davide cerca di riportare Serena al ragionamento: “Noi siamo venuti qua per fare un percorso” lei risponde: “Ma io con i ragazzi nel villaggio sono stata benissimo, quindi se usciamo da qui ne usciamo diversi. Se avremo un’altra possibilità fuori da qua, dovremo dimostrare di essere diversi“.

Lui dunque sembra intento a mettere una pietra sopra e a tendere una mano perché si ritiene troppo innamorato di lei:

La tua felicità viene prima di tutto, ma come posso far finta di nulla se tu non hai pensato a me in questi giorni?” non nasconde nemmeno le sue paure: “Io sono spaventato dal fatto che Serena stia portando avanti un rapporto dove lei crede di essere innamorata di me, mentre invece è legata a me per motivi diversi.

Serena non prende bene queste parole e dal suo viso scende qualche lacrima: “Io sono una molto concreta, se avessi avuto un dubbio sul mio sentimento per Davide lo direi. Mi dà fastidio questa sua messa in discussione“

Davide non riesce più a reggerle il muso e si lascia andare ad un abbraccio: “Ti ho capito. Quando mi dice che si mette nella situazione peggiore con un ragazzo che le potrebbe piacere e riesce ad evitare il peggio è la cosa più importante”

La coppia quindi risolve positivamente i loro dubbi e Davide esce insieme a Serena, nonostante ci sia ancora molta strada da fare per ritrovare un equilibrio.