La puntata di oggi di Uomini e donne si apre con Armando protagonista.

Armando e Gianluca si trovano al centro studio per confrontarsi con Lucrezia. Dopo il video con il riassunto di quanto successo, il cavaliere ha raccontato di aver visto la ragazza. I due sono stati -per caso- a un matrimonio insieme prima di un compleanno che la giovane aveva in programma. Successivamente ha deciso di non incontrarla perché prima voleva assistere all’esterna avuta con Gianluca e scoprire cosa era successo fra di loro.

Vediamo l’esterna tra Gianluca e Lucrezia. I due parlano e lei si chiede se il ragazzo abbia un reale interesse nei suoi confronti: “Mi vuoi tenere non per conoscermi ma per conoscere te e la tua personalità”. Lui si alza, seccato e nasce una discussione. I due si lasciano male.

Lucrezia entra in studio. Gianluca sottolinea come abbia fatto fatica ad accettare di farla restare per scegliere tra lui e Armando. Critica la mancanza di iniziativa da parte della giovane e si è sentito offeso perché lei definisce il suo modo di fare un teatrino.

Entrambi non vedono un interesse reciproco. Gianluca chiude la conoscenza con Lucrezia e lei è d’accordo.

La ragazza, dopo essere uscita per qualche minuto, Lucrezia rientra in studio.

“Ho interesse a conoscere lui, frequentarlo, perché è stato sempre presente”

Tina e Gianni sono ben curiosi di scoprire l’evoluzione di questa conoscenza…