Uomini e Donne, Lucrezia ancora in dubbio tra Gianluca e Armando

Di Alberto Graziola martedì 29 settembre 2020

Lucrezia entra in studio e racconta che si è sentita con Armando ma non si sono visti. In studio entra anche Gianluca che si siede vicino al cavaliere.

Si vede un recap di quanto successo con la richiesta del tronista di prendere una decisione entro una settimana. Lei ha scritto a Gianluca, nei giorni scorsi: "Ero curiosa di sapere se mi pensi". Lui: "Più che penso ho riflettuto".

Armando spiega come Lucrezia gli abbia raccontato di essere interessata a tutti e due ma ha un'idea ben precisa su di lui (serate, auto, belle donne). Vorrebbe conoscere tutti e due ma l'idea che ha del cavaliere già ce l'ha ma le manca di capire come sia Gianluca. Sapeva che lei volesse sentire il tronista ma non sapeva il senso dei messaggi.

Gianluca ribadisce che le aveva dato una settimana di tempo: "Il discorso più importante è uno soltanto: io e Armando siamo totalmente differenti". Inizialmente aveva pensato di eliminarla poi il messaggio ricevuto lo ha fatto ricredere.

Cosa ha deciso Lucrezia? "Ho interesse nel conoscerti... sei più pacato, in esterna ti ho conosciuto in un modo, qua sembri un'altra persona. Dopo l'esterna ti ho visto completamente cambiato, quello che ti dico che ho interesse nel conoscerti ma non so se tu ce l'hai. Io voglio conoscere tutti e due".

Armando però sottolinea che, se lei scegliesse Gianluca, lui non smetterebbe di cercare di conoscerla e sentirla.

"Io non ti tolgo la possibilità di conoscerla nonostante la scelta che lei potrebbe fare".

Lucrezia esce da una storia turbolente e non se la sente di prendere una decisione affrettata.

Ma Gianluca continua a ribadire che se a lei piace Armando, non può piacerle anche lui...