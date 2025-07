Curiosità sulla vita privata e la carriera del grande campione di tenni Jannik Sinner: tutto quello che c’è da sapere.

Stella della nuova generazione del tennis, lo scorso weekend, dopo un duello di oltre 4 ore con Alcaraz, si è laureato campione di Wimbledon, sollevando al cielo il prestigioso trofeo consegnato dalla madrina dell’evento, la Principessa Kate Middleton.

Stiamo parlando del numero 1 del ranking mondiale, Jannik Sinner, ovvero lo sportivo più amato dagli italiani. Eppure, al netto della popolarità, ci sono ancora molte curiosità sulla vita privata del tennista altoatesino da scoprire.

Vita privata di Jannik Sinner

Nato a San Candido a San Candido 16 agosto del 2001, Jannik Sinner cresce nella vicina Sesto Pusteria, dove tutt’oggi vivono i suoi genitori, Siglinde e Hanspeter Sinner, gestori di un rifugio in Val Fiscalina. Il tennista ha un fratello – che abbiamo proprio conosciuto in questi mesi per lo scambio di battute tra i due post partita – di nome Mark. Non tutti sanno che, prima di dedicarsi totalmente al tennis, per Sinner si prospettava una carriera nel mondo dello sci, sport in cui eccelleva da piccolo. Poi la scelta e il trasferimento al Piatti Tennis Center di Bordighera.

Negli ultimi anni, chiaramente di pari passo con la sua carriera, sono cresciuti a dismisura i guadagni, non solo grazie alle vittorie in carriera dei vari tornei ma anche con le diverse pubblicità di cui è testimonial. Secondo La Gazzetta dello Sport, nel 2024, Sinner ha guadagnato una cifra vicina ai 50 milioni di euro con le sole entrate commerciali. Il campione tennista, ad ogni modo, ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontano dai riflettori. In passato ha avuto una storia d’amore con l’influencer e modella Maria Braccini terminata a fine 2021. Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha dichiarato: “Maria era diventata un impegno troppo da grandi, c’è tutto il tempo per diventare adulto”.

In seguito, ha avuto una relazione con la collega russa Anna Kalinskaya, confermata da entrambi durante il Roland Garros dello scorso anno. Ma oggi Sinner è single? Secondo gli ultimi rumors il campione altoatesino avrebbe una nuova fiamma: Laila Hasanovic, bellissima modella danese 25enne, ex fidanzata di Mick Schumacher, figlio della leggenda della F1 Michael. Sinner ha già glissato sull’indiscrezione, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano cosa ci facesse in Danimarca poco prima della partenza per Londra: “Era solo una sessione fotografica. Nessuna storia d’amore”. Tuttavia la modella danese è stata avvistata a tutti gli eventi del tennista, sia al Roland Garros che al recente Wimbledon. Sempre secondo il gossip, i due avrebbero di recente trascorso una weekend a Montecarlo, dove risiede il tennista.