Nella penultima puntata di Temptation Island 8, andata in onda su Canale 5, abbiamo visto il falò di confronto definitivo tra Francesca e Salvo.

Francesca, una volta sedutasi sul tronco, ha rimproverato a Salvo il fatto di non essersi messo in discussione:

Sono entrata qui per capire quali fossero i nostri problemi, i motivi dlla nostra distanza, non solo quella fisica, sulla quale ti sei soffermato più volte…Sapevi benissimo quanto stessi soffrendo. Ho cercato di mettermi in discussione, confrontandomi con le altre. Forse tu non ne avevi bisogno perché non l’hai fatto. Non hai fatto altro che parlare di un singolo argomento… Non ti sei posto nessuna domanda. Hai sempre recriminato la mia ambizione, ti sei sempre soffermato sulla mia caparbietà lavorativa. Non sto dicendo che non ho sbagliato. Forse ho posto attenzione su altro, ma l’ho fatto sempre per entrambi. Hai sempre parlato di lavoro, lavoro, lavoro…

Francesca ha rimproverato a Salvo anche il linguaggio troppo esplicito che ha utilizzato nel parlare della loro intimità:

Mi sono vergognata a rivedere queste immagini…

Durante la visione dei filmati, Francesca ha smentito le parole del fidanzato riguardante l’ipotesi di un figlio come soluzione dei loro problemi:

Io non ti ho voluto cambiare, ti ho voluto migliorare. Per me, è inconcepibile sentire da te che io abbia preteso un figlio da te per sistemare le cose tra noi. Mi sento offesa. Io non ho mai voluto questo. Se pensi questo, tu pensi che io sia stupida.

Salvo, invece, ha ricordato alla fidanzata il fatto di non averla mai tradita, nonostante l’assenza di intimità tra loro:

Ho gli attributi per dirti qualcosa di spiacevole e negativo. Io non ti ho mai tradito e se mi conosci, come tu dici, allora già lo sai. Sono reale e sincero.

Durante il falò di confronto, Francesca e Salvo hanno entrambi ammesso di non sentirsi felici.

Francesca ha rimproverato a Salvo anche il fatto di non aver mai parlato di sentimenti:

Io l’ho detto di essere innamorata di te. Tu non l’hai mai detto. Lo so che l’amore non basta ma io sono qui con la speranza di risolvere certe cose.

La spiegazione di Salvo non ha convinto del tutto Francesca.

Alessia Marcuzzi ha fatto notare alla coppia il fatto di volere le medesime cose:

State dicendo la stessa cosa. Ad entrambi mancano le attenzioni. Riuscite ad andare oltre?

Francesca, quindi, ha avvertito Salvo:

Se non hai la forza di darmi quello che voglio, non è il caso che continuiamo…

Salvo ha promesso alla fidanzata di cambiare e di rimediare alle sue mancanze:

Sono convinto di poterti dare quello che vuoi. Ho il bisogno di darti tutto quello che ti è mancato. Sono consapevole che tu sei la persona che voglio per tutta la vita. Sono pronto a fare tutto. Lo desidero.

Dinanzi a queste parole, Francesca si è sciolta, concedendo un’ultima possibilità a Salvo.

La coppia, quindi, ha lasciato insieme il resort di Temptation Island.

