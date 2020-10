Alberto e la tentatrice Nunzia si sono baciati durante la penultima puntata dell’ottava edizione di Temptation Island, condotta da Alessia Marcuzzi e in onda questa sera su Canale 5.

Speranza ha visto le immagini durante il suo ultimo falò prima del falò di confronto definitivo con il suo fidanzato.

Nelle immagini, riprese anche con la telecamera a infrarossi, abbiamo visto inizialmente Alberto e Nunzia scambiarsi diversi baci a stampo e, durante la notte, lasciarsi andare ad effusioni più spinte come un lungo bacio passionale, inequivocabile. Alberto e Nunzia hanno trascorso svegli, praticamente l’intera notte.

Speranza, dopo aver visto le immagini, trattenendo a stento le lacrime, non è riuscita a commentare subito le immagini appena viste.

Anche la conduttrice Alessia Marcuzzi ha consolato Speranza con una carezza sul viso.

Poco dopo, Speranza è riuscita a commentare:

Non mi merito questo, non me lo merito. Mi hai fatto tanto male ma io non gliel’ho mai ricambiato in questo modo, mai. Lui mi ha sempre mandato fuori strada. Sono convinta che sia già successa una cosa simile anche fuori. In pochi giorni, ha fatto tutto questo.

La Marcuzzi ha rincuorato Speranza con queste parole:

Mi dispiace, mi dispiace tanto… Tu meriti solo di essere felice, al di là di quello che sta succedendo. Hai avuto conferma di quello che avvertivi da tempo.

Speranza ha sottoscritto le parole della conduttrice:

Nel falò di confronto, questa persona, per me, sarà indifferente. Quella persona non ci sarà.

Sperenza si è lasciata consolare da Carlotta:

È stato cattivo, cattivo proprio…

Carlotta ha tranquillizzato Speranza:

Ci sto io. Fuori non starai da sola, stiamo insieme, tranquilla. Sola, non ci stai. È finita, metti un punto. La vita non finisce anche se pensi che è finita… Te ne stai un po’ da me, partiamo, scappiamo…

L’ultimo consiglio della Marcuzzi è stato il seguente:

Speranza, devi metterti un po’ di più al primo posto…

