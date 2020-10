“Mi ha chiamato Massimiliana“, è la denuncia ad Adua Del Vesco di Massimiliano Morra, che nelle scorse ore ha rivelato che la coinquilina Maria Teresa Ruta lo avrebbe preso in giro. In che modo? Chiamandolo al femminile, riaprendo la polemica sull’orientamento sessuale dell’attore. Chiusi nel “Cucurio” del Grande Fratello Vip 5, la coppia smascherata ha ripercorso le loro discussioni, anche quella scoppiata dall’outing di Adua Del Vesco nei confronti di Massimiliano Morra. “È gay“, aveva dichiarato sottovoce la siciliana a Dayane Mello e Matilde Brandi, scusandosi poi per aver diffuso il pettegolezzo.

La conversazione fra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco è stata registrata da alcuni telespettatori che seguono la diretta del Grande Fratello Vip 5 su Mediaset Extra. Il video è stato caricato su Twitter, scatenando i commenti degli utenti. Infatti, pare che la parola “Massimiliana” non sia stata pronunciata per prendere in giro, con un velo di omofobia, il coinquilino. Maria Teresa Ruta l’avrebbe infatti pronunciata per rivolgersi a Stefania Orlando. “Vado fuori a fumare”, avrebbe detto la conduttrice, e Maria Teresa l’avrebbe chiamata “Massimiliana” per il fatto che l’attore esca spesso in giardino a fumare.

Insomma, un malinteso che sta spaccando la rete e che ci auguriamo possa essere chiarito nella prossima puntata in diretta. A seguire, il video del confronto fra Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco. Che ne pensate?