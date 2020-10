Sul prossimo numero di Chi, in edicola da mercoledì 14 ottobre, parlano la madre e la fidanzata di Massimiliano Morra, concorrente del Grande fratello Vip: «Mio figlio sta subendo di tutto solo perché è un gran bravo ragazzo», dice mamma Patrizia. «Non è abituato a mettere in piazza le proprie vicende personali, è da quando ha vinto il concorso Il più bello d’Italia che gli danno del gay, ma queste cose non lo toccano perché ha molto rispetto verso gli omosessuali e non ha bisogno di sottolineare la sua eterosessualità. Trovo assurdo che nel 2020 si facciano discorsi così discriminatori».

«Ma quale gay? Dopo due anni che stiamo insieme dovrei saperlo e vi assicuro che non è così», interviene la compagna Dalila. E su Adua Del Vesco, ex (finta) fidanzata di Morra, aggiunge: «Il tempo dà sempre le risposte e mette a posto i tasselli. Ho già parlato di lei in un post definendola “povera santa infelice”: ho già detto tutto».

Le rivelazioni di Lele Mora su Massimiliano Morra a Live non è la d’Urso

Lele Mora, ospite dell’ultima puntata di ‘Live non è la d’Urso’, in onda, domenica 11 ottobre 2020, ha lanciato una bomba che riguarderebbe la vita privata di Massimiliano Morra, attualmente recluso nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. Ecco le dichiarazioni dell’agente dei vip:

“Ha avuto una storia bella lunga… non ti dirò mai il nome. E’ una persona molto conosciuta. E’ stato fidanzato con un uomo importante che gli ha promesso, di fare prima o poi, il Grande Fratello. Ci è arrivato. Che sia stato d’amore o di interesse… non lo so… Massimiliano Morra non è gay. Ci sono tanti non gay ma si concedono alle delizie di qualche produttore. Sono certissimo di quello che ti dico. Te lo confermo”.

Foto | Ufficio Stampa