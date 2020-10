Daniel è uno dei corteggiatori del trono over di Uomini e Donne. La sua presenza ha interessato Cristina, anche lei nuova entrata da qualche puntata nel parterre delle dame.

Dopo un primo battibecco proprio nella presentazione di Cristina al pubblico per un atteggiamento poco signorile a detta della donna (supportata da Tina Cipollari e Gianni Sperti), l’uomo ha fatto dietrofront e, per una seconda chance data da Cristina, i due hanno iniziato una frequentazione.

Nella puntata del 14 ottobre 2020, l’attenzione si è particolarmente puntata su Daniel dopo che Sperti ha voluto chiedergli qualche informazione in più per conoscerlo meglio. L’uomo non si è voluto sbilanciare più di tanto dicendo solamente di essere un imprenditore. Tina ci vuole vedere chiaro: “È stato un mantenuto? È un mestiere che non si può svelare?”.

Daniel non vuole aggiungere nulla di più a ciò che è stato detto, preferisce mantenere riserbo su di se, addirittura sul suo cognome. Questo particolare non è conosciuto nemmeno dalla dama che dice: “Io non lo so“.

Daniel glielo dice, ma clamorosamente chiede di tagliare ciò che ha detto dalla registrazione, un gesto che ha mandato in subbuglio il web che ora vuole sapere di più: “Lo dirò, mi piace la suspense” dice. E il mistero si infittisce.