by @ivanburatti

Continua lo scontro fra Matilde Brandi e Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip 5, anche se a distanza. Dopo la celebre discussione andata in onda nella diretta di Canale 5, nell’ambito del conflitto fra Adua Del Vesco e il finto ex Massimiliano Morra, il rapporto fra i due coinquilini si è definitivamente interrotto. Ad aggravare la situazione, adesso, le parole che Matilde Brandi avrebbe usato per rivolgersi a Tommaso Zorzi durante un confronto con Maria Teresa Ruta.

Tommaso scopre che Matilde ha usato la f-word#GFVIP pic.twitter.com/PDh0FF6UHQ — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 13, 2020

Tommaso Zorzi è convinto infatti che Matilde Brandi abbia usato nei giorni precedenti alcune parole che potrebbero costarle la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip.”Maria Teresa, ma non è che Matilde ha usato termini omofobi nella casa, magari anche nei miei confronti?”, ha chiesto l’influencer alla conduttrice, che ha confermato di ricordare solo una parte del discorso. Matilde Brandi, a detta della collega, avrebbe usato la parola “lesbica“, mentre non ricorda se abbia pronunciato “fr*cio“. Tommaso Zorzi è convinto di aver sentito quella parola, che già negli scorsi giorni ha garantito a Patrizia De Blanck una notevole strigliata di orecchie.

Grande Fratello Vip 5, Matilde Brandi inchiodata dai social? “Ha detto fr*cio”

Scorrendo i messaggi condivisi su Twitter dai telespettatori che seguono la trasmissione su Mediaset Extra, le impressioni di Tommaso Zorzi troverebbero conferma. Più di un utente, nei giorni passati, ha infatti riportato fra virgolette alcune frasi che la ballerina e showgirl avrebbe detto parlando dell’influencer:

Chi se ne importa se era gay, fr*cio, lesbica… Mannaggia a me, non si dicono queste parole, mi fai dire parole che non devo dire.

Nessun video di questa scena è stato ripreso e condiviso online, ma il Grande Fratello Vip possiede tutti i filmati registrati e potrà fare luce sul mistero. Matilde Brandi verrà punita quale venisse confermato l’uso di un linguaggio poco consono?