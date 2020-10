E’ ancora Armando ad essere al centro delle diatribe di Uomini e Donne. Dopo che Lucrezia ha scelto di continuare a frequentare Incarnato al termine di una lunga indecisione in cui era coinvolto Gianluca de Matteis, l’acredine fra il tronista e il partenopeo si è accentuata.

Una situazione fotocopia che è venuta a crearsi oggi con l’approdo di Miriana in studio. La corteggiatrice inizialmente interessata sia ad Incarnato che a Davide Donadei ha scelto di continuare a conoscere Armando.

Armando in questo modo è riuscito a fare il suo secondo goal a discapito dei giovani tronisti. Gianluca però non manda giù il comportamento del suo ‘nemico’ e gli rimprovera di non avere un atteggiamento educato con le donne. Armando replica a tono:

Hai usato il triangolo con me e Lucrezia e poi l’hai scaricata quando hai capito che non ti serviva più. Non mi accusare di fare il teatrino. Ho visto Lucrezia piangere e le ho chiesto cosa avesse. Siccome non parla, parlo io al suo posto. Si è sentita usata da te.

Gianluca, seccato risponde: “Mi sono tirato fuori da questa situazione altrimenti ci sarei rimasto. Goditi Lucrezia a me non interessa”. Gianni Sperti sempre molto critico nei confronti di Armando, lo accusa di pensare a fare polemica in studio piuttosto che trascorrere una serata in compagnia di Lucrezia.

Per il giovane tronista proseguono le conoscenze delle corteggiatrici che arrivano in studio per lui, mentre Armando ha ancora dei nodi da sciogliere.