Temptation Island 2020, Gennaro e Anna si sono lasciati (VIDEO)

Di Massimo Galanto giovedì 24 settembre 2020

Ecco cosa è successo nel falò di confronto anticipato tra Gennaro e Anna

Un falò di confronto accesissimo! Anna e Gennaro riusciranno a trovare un punto di incontro? #TemptationIsland pic.twitter.com/9j65XrgUrb — Temptation Island (@TemptationITA) September 23, 2020

Durante la puntata di mercoledì 23 settembre 2020 di Temptation Island (live su TvBlog) è andato in scena (dopo l'iniziale rifiuto di lei e un successivo ripensamento di lui) il falò di confronto anticipato tra Gennaro e Anna.

I due hanno discusso in maniera animata parlando quasi per tutto il tempo di soldi, con Alessia Marcuzzi visibilmente in difficoltà nella gestione della situazione. L'avvicinamento in villaggio di Gennaro con Giulia e di Anna con Mario - mostrato in puntata - è rimasto, invece, sullo sfondo.

Il falò di confronto di Anna e Gennaro inizia ADESSO 🔥 Usciranno insieme o separati? #TemptationIsland pic.twitter.com/Oz5QpZVJPh — Temptation Island (@TemptationITA) September 23, 2020

In particolare Anna ci è rimasta male perché Gennaro l'ha definita una arrampicatrice sociale e una parassita, mentre lui si è arrabbiato di fronte alle parole pronunciate da lei a proposito della sua famiglia ("Lui non ha un’educazione, i genitori gli hanno insegnato zero, valori zero. Il fallimento sono anche i genitori").

Dopo un duello verbale molto acceso, Gennaro si è congedato dalla fidanzata con queste parole: "Per me attualmente vali sotto zero, prima ti amavo alla follia". Anna, dal canto suo, ha chiosato così: "Io in questa coppia mi sento l’oggetto".

Dunque, dopo sei anni la coppia formata da Gennaro e Anna è scoppiata.