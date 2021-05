Nuovo grave lutto per Dayane Mello. La modella, reduce dall’esperienza da concorrente al Grande Fratello Vip, ha perso la madre, Ivone Dos Santos. A comunicare la triste notizia è stata la stessa Dayane nelle storie Instagram.

La showgirl nei giorni scorsi aveva raccontato che la mamma da tempo lottava contro il cancro. Ecco il messaggio scritto oggi:

Oggi ho sofferto un’altra perdita, ma so che per mia madre è stato un riposo, perché soffriva in un letto d’ospedale. Abbiamo fatto il nostro viaggio, abbiamo avuto il perdono l’una

dell’altra, e lei era una brava persona, sarà sempre nei nostri cuori. Il passato è passato, è una pena non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite video chiamata, e le ho detto quello che c’era nel mio cuore. Per questo dico, ama di più, approfittiamo del ​​tempo che abbiamo qui sulla terra per stare con le persone che amiamo, perdoniamo di più, diciamo ‘ti amo’, perché la vita è breve, il tempo passa velocemente. Chiama le persone che ami, lascia da parte le incomprensioni, perché alla fine non avremo più tempo. Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mioperdono