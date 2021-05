In tendenza su Twitter, in queste ore, troviamo l’hashtag #ridigiugiulola, dedicato a Giulia Stabile, la ballerina 18enne vincitrice della ventesima edizione di Amici. Giugiulola è il soprannome della ballerina con il quale è presente su Instagram.

Tramite Instagram Stories, Giulia ha risposto agli haters che, tra le altre cose, la criticano, da sempre praticamente, per la sua caratteristica risata:

Per tutte quelle persone che continuano a criticarmi ogni giorno per un motivo o per un altro, sperando che smettano, non tanto per me perché io sto vivendo benissimo e sono felice per tutto quello che ho costruito e tutto quello che vivendo, ma più per loro perché state perdendo solo tempo, i vostri insulti non cambiano le mie vittorie, le mie sconfitte, le mie esperienze e la mia vita, vi rendono solo persone peggiori senza cuore e vi tolgono del tempo che potreste dedicare ai vostri sogni per vivere felici…