Giacomo Czerny è stato uno dei tronisti dell’edizione di Uomini e Donne terminata ieri. Il videomaker 25enne ha concluso la propria esperienza nel programma di Maria De Filippi, scegliendo Martina Grado.

Intervistati da Uomini e Donne Magazine, Giacomo ha svelato il momento esatto in cui ha sciolto definitivamente le riserve su chi scegliere tra Martina e Carolina Ronco. Quest’ultima, tra l’altro, non ha preso affatto bene la mancata scelta da parte di Giacomo.

Le idee di Giacomo, come scritto in precedenza, si sono chiarite in un preciso istante. Ecco quale:

Avendo vissuto un percorso altalenante, l’ho sempre sentita vicina ma senza avere certezze. Quando, nell’ultima giornata insieme, lei mi ha fatto uno scherzo dicendo che mi avrebbe aspettato alla scelta senza presentarsi, mi sono sentito morire. Il pensiero di non vederla mi ha fatto provare delle sensazioni che hanno reso tutto più chiaro.

Giacomo e Martina, quindi, non hanno più timore a dire di essersi innamorati. In questi giorni, dopo la fine di Uomini e Donne, Giacomo e Martina si stanno ulteriormente conoscendo e ciò che stanno vivendo è la conferma delle sensazioni provate durante il programma:

Il nostro è amore e non abbiamo paura di dirlo. Inizialmente l’avevo definito folle perché c’erano un insieme di emozioni a cui non sapevo dare un nome, ora però è un amore vero perché lo stiamo vivendo liberamente. Quello che stiamo vivendo è una conferma di tutto ciò che speravamo e credevamo, dalla complicità, alla chimica fino alla spensieratezza. Ogni giorno aumenta la voglia di viverci e di percepire tutto questo.

L’unica problema da risolvere, ora, è la distanza (Martina Grado vive a Bergamo mentre Giacomo potrebbe trasferirsi a Roma). La voglia di stare insieme, però, secondo Giacomo, andrà oltre ogni ostacolo: