Samantha Curcio, la tronista curvy protagonista degli ultimi mesi di Uomini e Donne, ha affrontato un’operazione che, fortunatamente, è andata benissimo.

La 31enne di origini salernitane si è sottoposta ad un intervento resosi necessario per rimuovere tre cisti da una zona, comunque, delicata come la testa. Samantha è intervenuta in prima persona anche per smentire rumors non corrispondenti al vero:

Comunicazione ufficiale: non sono stata operata al cuore come hanno scritto. Mi sono tolta solo tre cisti in testa e quindi ho tre punti.

Il decorso post-operatorio è abbastanza tranquillo. Anche in questo caso, l’ex tronista è intervenuta sui social per ringraziare le persone che si sono preoccupate per lei:

Ragazzi sto bene, è andato tutto bene. Ho solo bisogno di riposare per cui oggi sarò un po’ meno stupida e presente del solito. Grazie dei messaggi, fa strano vedere che tanti si preoccupano per me. Grazie, grazie, grazie. Sto bene, sono solo nervosa ed esaurita per via dell’anestesia, non riesco a dormire, dormo male. Sono molto nervosa per l’anestesia, però, sto benissimo ragazzi.

Uomini e Donne: le dichiarazioni di Samantha Curcio su Alessio

Accanto a Samantha, in questo momento particolare, c’è Alessio Ceniccola, il corteggiatore che l’ex tronista ha scelto al termine del suo percorso a Uomini e Donne.

Intervistata dal magazine ufficiale del programma, Samantha ha dichiarato che la sua relazione procede benissimo: