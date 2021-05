Dayane Mello, la mamma malata di cancro: il toccante messaggio su Instagram

Dayane Mello, nelle scorse ore, ha condiviso, con i propri followers di Instagram, un momento delicato della sua vita. La modella brasiliana, a pochi mesi dalla morte del fratello Lucas a causa di un incidente stradale, sta vivendo, sulla propria pelle, il dramma della mamma, malata di cancro. Ecco il messaggio:

Stranamente, oggi è un giorno speciale, non è il mio compleanno ma è il compleanno delle due persone più importanti, le due persone che mi hanno dato la vita, che mi hanno portato in questo mondo, mio padre e mia madre. Sono qui e sono sono parte di questo amore incondizionato e oggi voglio essere parte di esso e celebrare questo giorno benedetto. Grazie perché sono qui. Oggi sarebbe il giorno per celebrare il compleanno del mio amato padre. Ma io voglio festeggiare per lei, per mia madre, questa donna che mi ha dato la vita, mi ha messo al mondo, ma che oggi purtroppo incontra questa malattia crudele: il cancro.

L’ex finalista del ‘Grande Fratello Vip 5‘, ha intenzione di stare vicino a tutta la propria famiglia in un periodo non facile per colpa della malattia: