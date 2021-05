Asia Argento: “Fabrizio Corona? C’è un bene vero, sono felice che esista”

Asia Argento parla, in una intervista esclusiva pubblicata sul numero di Chi in edicola da mercoledì 26 maggio, del suo discusso rapporto con Fabrizio Corona a cui è legata da un rapporto, a volte burrascoso, a metà strada tra l’amicizia e un sentimento più profondo:

Fabrizio è importantissimo, sono legatissima a lui, è una delle persone più importanti della mia vita. Quando è stato arrestato ero sul set, l’ho scoperto perché i miei figli mi hanno scritto venti messaggi sul telefono per avvisarmi. Non me lo aspettavo, gli mandavo un telegramma in carcere ogni giorno. Sono felice che sia uscito perché sarebbe stata un’ingiustizia terribile: sta facendo un bellissimo percorso di crescita e sarebbe stato un passo indietro. L’ho visto cambiare, ora si rende conto di dover usare le sue energie in modo costruttivo e non solo per l’ego.

L’attrice, per la prima volta, rivela, a cuore aperto, il tipo di legame speciale che ha instaurato, in questi mesi, con l’ex re delle paparazzate:

Il nostro rapporto sfugge alle definizioni. Non ho mai avuto un rapporto del genere, siamo anime affini che si sono rialzate più volte, non abbiamo bisogno di dirci quanto ci vogliamo bene. È stato con me nei momenti più duri, quando ho perso mia madre mi ha esortato a reagire. Gli sono grata, averlo conosciuto è stato un bene e per lui io ci sarò per tutta la vita. A volte sua madre, Gabriella, ci chiede cosa ci sia fra di noi: c’è un bene vero, sono felice che esista. Fabrizio ha paura a mostrarsi per quello che è: con me, però, lo fa. Non sono una che giudica e non porto rancore per cose che fanno parte dell’umano, sono capace di sorvolare perché ho i raggi X, riesco a vedere l’anima delle persone anche attraversando le stronzate che fanno.