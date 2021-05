Gossip: tutte le notizie del 25 maggio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 25 maggio 2021

Giulia Salemi, ieri sera, durante la ventesima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 15‘, ha commentato, su Twitter, l’eliminazione della mamma Fariba Tehrani contro Miryea Stabile:

Ci sta, si può perdere a testa alta… brava mamma. Grazie a tutti per il sostegno mostrato a mamma Fariba. Adesso sono cavoli miei.

Grazie a tutti per il sostegno mostrato per mamma Fariba… adesso sono cavoli miei 😂😂❤️❤️ #isola

Sanja Vučić, cantante della Serbia, all’ultimo Eurovision Song Contest, ha confessato di aver un debole per Damiano David, frontman dei Maneskin. Un sentimento non corrisposto visto che il cantante è felicemente fidanzato, da 4 anni, con Giorgia Soleri.

Andrea Cerioli, finalista de ‘L’Isola dei Famosi 15’, ieri, dopo oltre due mesi, ha avuto la possibilità di guardarsi allo specchio:

Non è mancata la frecciatina di Daniela Martani:

Andrea.. Volevo dirti che potevi farlo. Tanto poi potevi ritoccare le foto come hai fatto fino ad adesso per mostrare degli addominali che non hai. Potevi metterti i capelli finti.