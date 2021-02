È una giornata triste nella casa del Grande Fratello VIP ma anche e soprattutto nella famiglia di Dayane Mello. La modella poche ore fa è stata colpita da un grave lutto, è morto suo fratello Lucas a soli 27 anni. Secondo quanto emerso al momento il ragazzo ha avuto un incidente, purtroppo fatale per lui. A comunicare la notizia è stato il fratello Juliano che ha scritto sulle Instagram stories:

Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello. Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Inviato energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve.

A seguire posta una foto con Dayane, Lucas e il resto dei suoi fratelli. Il ricordo di Juliano è dolce e pieno d’affetto:

Questo è stato uno dei giorni più felici della nostra vita. Il nostro primo viaggio in famiglia è stato indimenticabile, ed è stato tutto grazie a Dio per aver creato una bellissima famiglia e grazie a lei Dayane Mello che siamo riusciti a realizzare tutti questi e molti altri sogni. Sei il nostro angelo custode e se necessario “Io do la mia vita per salvare la tua … te l’ho già detto che varia più volte, giusto?

Dayane ha ricevuto la notizia della perdita di suo fratello solo in tarda mattinata. Uscendo dal confessionale dopo un breve abbandono momentaneo, in lacrime è stata subito attorniata dagli abbracci degli inquilini della casa, informati dell’accaduto. Le prime parole di Dayane:

La vita è un attimo, io non posso andare in Brasile perché devo essere in quarantena, in questo momento ho deciso di rimanere perché ero in un container dove non potevo abbracciare nessuno e non mi sembrava il caso.

Anche da parte nostra, totale vicinanza a Dayane e alla sua famiglia per la grave perdita.