Ci risiamo. A 24 ore dal rimprovero forte del Grande Fratello e di Alfonso Signorini dopo l’espressione razzista usata durante una cena con gli inquilini della casa, Alda d’Eusanio ci ricasca un’altra volta. Che la VIP avesse le caratteristiche di essere una donna spregiudicata e a ruota libera è cosa risaputa, ma qua parliamo di una delle concorrenti che fino ad ora più che far parlare del suo bello, sta mandando tanti su tutte le furie.

Forse la lezione di ieri sera in cui un televoto l’ha salvata dalla squalifica per il rotto della cuffia non è stata ben chiara. Sta di fatto che oggi la concorrente ha fatto di nuovo parlare di sé e stavolta per uno sfondone nei confronti di Maria de Filippi. Avete capito bene, la conduttrice di Amici, C’è posta per te e Uomini e Donne è finita al centro di una conversazione nella casa tra Alda e Dayane Mello.

Si parla di personaggi che possono avere una vita agiata, l’ex giornalista domanda alla modella “Guarda se c’è qualcuno che sta meglio di te. Dimmi il nome di una persona che sta meglio di te”. Dayane quasi spaesata chiede: “In questo momento? In che senso?” la d’Eusanio risponde: “Chi pensi che stia meglio di te? Maria de Filippi?” Dayane fa ‘sì’ con la testa, Alda a quel punto parte in quinta:

Maria De Filippi? È una che vive dentro la televisione dalla mattina alla sera. Non sa cosa è veramente avere un figlio. Non sa cosa…

Alda Deusiano e il suo pensiero su #mariadefilippi e subito la regia stacca #GFVIP pic.twitter.com/Gd102e8kvh — Nico Insalata (@nicoinsalata) February 2, 2021

La regia taglia corto e l’audio va via mentre le immagini continuano a scorrere per qualche istante prima di cambiare totalmente inquadratura. Non è la prima volta che la d’Eusanio riserva critiche verso la collega, già nel 2018 a Vieni da me disse che le storie raccontate nelle trasmissioni di Maria de Filippi non la commuovono perché “Io mi commuovo solo con le storie vere“.