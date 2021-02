Giacomo: chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne  

Durante la registrazione di Uomini e Donne che si è tenuta oggi, 2 febbraio 2021, sono stati presentati due nuovi tronisti. Oltre a Massimiliano, 20enne proveniente da Nettuno, infatti, è stato presentato anche Giacomo, 25 anni, professione videomaker. Il video di presentazione è già stato reso disponibile su Witty Tv.

Giacomo è riuscito a trasformare la propria passione in un lavoro vero e proprio:

Questa è una passione che ho fin da quando sono bambino anche perché, nel cinema e nei video, ho sempre trovato una fuga dalla realtà. Quello che faccio è cercare di catturare emozioni e sentimenti e riportarli in immagini. Faccio tanti video matrimoniali, spot: il mio lavoro mi permette di viaggiare, di stare insieme ad altre persone, di connetterle tramite immagini e suoni e per me è una cosa necessaria.