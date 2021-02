Massimiliano: chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne  

Nella registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne, svoltasi oggi, 2 febbraio 2021, è stato presentato il nuovo tronista Massimiliano, 20 anni, proveniente da Nettuno. Il video di presentazione è già disponibile sul sito Witty Tv.

Massimiliano svolge la professione di carrozziere e ha alle spalle un passato difficile, caratterizzato dall’assenza del padre e da problemi economici:

La mia vita è stata molto, molto difficile. Fino a 13 anni, è stata praticamente la vita dei sogni fino a quando non arriva il 2013. Mio padre se n’è andato di casa e i soldi iniziarono a mancare. Ci siamo ritrovati a pane e cipolla, praticamente… Non me ne vergogno assolutamente perché è stata la lezione di vita più importante. Siamo andati alla Caritas per fare la spesa e poter mangiare.