Tommaso Zorzi contro Giulia Salemi: “Hai tenuto al personaggio non alla persona” (video)  

Dopo la trentaseiesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Tommaso Zorzi si è scagliato duramente contro Giulia Salemi. I due influencer, questa sera, si sono nominati a vicenda, confermando, nei fatti, di non essere migliori amici nonostante i sei anni di conoscenza.

Salemi: “Se vuoi puoi venire a pararmi tu”

Zorzi: “Ma io non ho voglia, penso che non ti parlerò proprio mai più”.

Di fatto, Tommy chiude ogni possibilità di ricucire lo strappo:

Salemi: “Io a te ci ho tenuto”

Zorzi: “Forse al personaggio non alla persona. Questa voglia di essere mio amico ti è venuta recentemente non l’hai mai avuta prima. Fuori siamo amici, non siamo migliori amici. Poi, fai la vittima e mi fai passare quello che non sono. D’ora in poi, tu vai a destra, io a sinistra”.

“Forse hai tenuto al personaggio non alla persona” “Tutta questa voglia di essere mia amica ti è venuta recentemente” TOMMASOOO 🔥🔥#tzvip pic.twitter.com/YSCQGLN6M0 — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) February 2, 2021

La discussione non ha assunto toni concilianti:

discussione tra giulia e tommaso t: "non ho voglia da ora in poi di avere un rapporto con te"

g: "allora se tu che hai voluto avere questa scusante"

t: "no io ti ho capita, sei venuta qua millantando un rapporto anche con me" #gfvip #tzvip pic.twitter.com/rSJeTn768Q — 🐊 (@nonpiovepiu) February 2, 2021

Zorzi: Non ho voglia da ora in poi di avere un rapporto con te”

Salemi: “Allora se tu che hai voluto avere questa scusante”

Zorzi: “No io ti ho capita, sei venuta qua millantando un rapporto anche con me”

Giulia, dopo l’ennesima lite con Tommaso, trova rifugio nel fidanzato Pierpaolo Pretelli che l’invita ad interrompere ogni astio con Tommaso se lui decidesse di proseguire il proprio percorso di vita, fuori dalla casa, senza di lei. Accetterà questo consiglio?!