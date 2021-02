Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, conosce Pierpaolo Pretelli (video)  

Fariba Tehrani, nel corso della trentaseiesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha conosciuto il futuro genero, Pierpaolo Pretelli, l’uomo che ha fatto breccia nel cuore della figlia, Giulia Salemi:

Tehrani: All’inizio non mi piacevi. Poi, pian piano, osservandoti hai decifrato il lucchetto del mio cuore. Io quella luce la vedo ogni volta che vedi Giulia. Uscendo capirete se siete compatibili caratterialmente. Se son rose fioriranno.

Pretelli: “Mi sto innamorando anche io non è sola”.

Anche l’influencer, nel corso della serata, si è lasciata andare a confessioni molto intime sul suo rapporto con il nuovo compagno d’avventura (Qui, il video):

“Mi vergogno un po’ a dirlo perché sono parole che non son abituata a utilizzare le poche volte che l’ho fatto non c’è stato un lieto fine. Ma sono un’incurabile romantica, una sognatrice e un caso perso: ammetto che mi sto innamorando”.

La mamma, durante l’incontro con la gieffina, ha ricevuto dei preziosi consigli per proseguire, a pieno, il proprio percorso all’interno del programma di Canale 5, senza particolari frizioni con gli altri inquilini del loft di Cinecittà:

“Giulia mia, quando hai problemi, qualche malinteso, vai a spiegarlo una sola volta e le persone intelligenti ti fanno finire la frase e non ti interrompono: se per qualche motivo hanno deciso di non ascoltarti lascia perdere. Quando hai problemi con qualcuno parlagli solo se ha voglia di sentirti.. Non parlare solo di te, vogliamo conoscere anche le altre storie”.

Nel corso della serata, Fariba ha fatto recapitare alla figlia una toccante lettera. Prima dell’ingresso nella casa del GF Vip, la modella italo-persiana aveva strappato alla mamma la promessa di non presenziare in alcun salotto televisivo per commentare il suo percorso nel reality. Promessa non rispettata per una giusta causa?!