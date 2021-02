Maria Teresa Ruta: “Ho avuto un flirt con Francesco Baccini” (video)  

by @sebastianocascone

Nel corso della trentaseiesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda stasera, lunedì 1 febbraio 2021, Maria Teresa Ruta ha confessato di aver avuto un flirt con un noto cantautore italiano, ovvero Francesco Baccini, che tra le hit annovera successi come ‘Sotto questo sole’, ‘Le donne di Modena’ e ‘Ho voglia di innamorarmi’. Nel 2005, il cantautore ha preso parte anche alla seconda edizione di ‘Music Farm’ (fu espulso dopo una bestemmia in diretta tv):

Ruta: “Ci siamo frequentati, era una persona molto carina. Era molto deluso perché aveva preparato un pezzo per Sanremo, l’ho visto giù perché non era stato scelto. Ci teneva tantissimo, non era stato inserito nel cast. Era molto giù. Stiamo parlando più di 15 anni fa. Lui canta, scrive anche. E’ molto interessante”.

Anche la figlia Guenda era a conoscenza di questa frequentazione della mamma prima di conoscere l’attuale compagno, Roberto Zappulla:

Ruta: “Lei lo sapeva. Ci ha beccato insieme che guardavamo Sanremo. A me piacciono gli uomini tormentati”.

Nelle scorse settimane, la conduttrice ha confessato di aver avuto delle frequentazioni con il Principe Alberto di Monaco, Alain Delon, qualche calciatore e qualche nome ‘intoccabile’.

Francesco Renga, Marco Masini, Michele Zarrillo e Claudio Baglioni sono stati gli altri colleghi citati durante la ‘caccia’ all’interprete misterioso.

Qui, il video.