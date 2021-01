Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 11 gennaio 2021, Dayane Mello ha ascoltato le parole della madre, la quale, dopo aver sentito quello che Dayane ha raccontato di lei e della sua infanzia, ha voluto dire la sua verità. Una verità completamente diversa da quella resa pubblica dalla modella in gara nel reality show di Canale 5.

Ricordiamo che Dayane Mello, parlando con gli altri concorrenti, aveva svelato di aver dovuto fare i conti con una adolescenza molto complicata:

Parole alle quali Ivone Dos Santos, 53 anni, ha replicato in un video negando di essersi mai prostituta:

Quindi un vero e proprio appello alla figlia (che non vede da quando lei aveva 13 anni):

Dayane, senza nascondere una certa indifferenza nei confronti di una persona che nella sua vita è stato poco presente, ha risposto così:

Mi dispiace, non volevo ferirla, io ho detto quello che mi è stato raccontato. Parla di amore, ma non lo so, è difficile. Io voglio credere che sia vero, però dalla mia parte l’amore non c’è. Lei non si rende conto dei danni che ha fatto a me e ai miei fratelli. Da parte mia non c’è un giudizio, c’è la storia.