Nel corso della puntata di lunedì 11 gennaio del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello ha assistito alla visione di una clip della madre, che non vede da diverso tempo. La donna, Ivone Dos Santos, 53 anni, l’aveva pregata di lasciarla in pace dopo aver detto che si prostituiva per dare loro da mangiare.

Dopo poche ore è arrivato sul profilo Instagram della modella brasiliana un breve video del fratello Juliano, che ha voluto difendere la sorella. La clip ha come introduzione una didascalia, che recita:

“Dopo aver visto la clip di stasera ci sentiamo di proteggere Dayane. Solo Dayane e suo fratello Juliano sanno veramente ciò che hanno vissuto e provato”.

Juliano dice:

“È con un sacco di dolore che faccio questo video Per continuare a difendere le nostre origini, difendere le parole che ha detto Dayane, quello che abbiamo passato io e Dayane lo sappiamo solo noi. È per me un grande peccato che una persona che non è stata presente nella nostra vita per tutto questo tempo ora vuole riapparire. E continuate a farci dei danni, abbiamo sofferto mentalmente e psicologicamente. Per tutto quello che abbiamo passato, eppure questa persona pensa di avere il diritto di mentire su quello che abbiamo passato. Ho il diritto di rispondere, registrando questo video., ho il diritto di dire la verità nella sua interezza. Fin dalla nostra infanzia, siamo stati abbandonati e affamati, e mi sono preso cura di quattro fratelli più piccoli di me, siamo stati abbandonati”.

Dayane Mello è ignara della reazione del ragazzo, essendo concorrente del programma. Tuttavia, la diretta interessata ha risposto alle dichiarazioni della madre. La modella brasiliana ha spiegato che lei sin da piccola sapeva che la madre si prostituiva per dare da mangiare ai dieci fratelli, arrivando ogni volta a settimana con un uomo diverso.